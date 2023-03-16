AKP liderliğinin saklı yüzü: HÜDA PAR

16 Mart 2023 Perşembe

AKP’nin bir yandan HÜDA PAR seviciliği epey bir süredir sırıtıyordu, şimdi aralarında kurulan seçim işbirliği ile adeta resmileşti. HÜDA PAR’ın içinden çıktığı ve hiçbir zaman da reddetmediği, Hizbullah’tan hüküm giyen pek çok kişinin, geçmişte AKP adalet bakanları erkenden hapisten çıkmalarına yardımcı olmuştu. 2018 seçimlerinde AKP’yi, Erdoğan’ı desteklemişlerdi.

HÜDA PAR, kadın düşmanı, hatta İslamcı kadın katilleri, onlarca cinayetin tescilli örgütü Hizbullah’ın sivil yüzü olarak siyaset sahnesinde. Liderleri, Habertürk’te katıldığı programda Hizbullah’ı reddetmedi. Bu tutumlarıyla siyasi dürüstler!

HÜDA PAR, AKP’nin (Saray’ın mı deseydik yoksa) koruyuculuğu altında kendini güvende hissediyor. Verdiği siyasi desteğin de karşılığını aldı ve alıyor.

2018 genel seçimlerinde ise 157 bin oy almış, oy oranı yüzde 0.31.

Yani oyu bu kadar.

Peki AKP’nin bu orana ihtiyacı mı vardı da HÜDA PAR (*) ile üstelik resmen seçim ittifakına giriyor?

İttifak yapmasalar, HÜDA PAR zaten RTE’ye cumhurbaşkanlığı için kesin destek verecekti.

ORANTISIZ BİR ALIŞVERİŞ

Peki, milletvekili çıkarmak için mi bu oya ihtiyacı vardı Güneydoğu’da? Hadi diyelim o kadar oy ile tehlike sınırında olan bir tane milletvekili çıkarmayı garanti etsin.

Buna karşılık, onlara ödediği çok büyük bir bedel: Minicik bir partiyi elinden tutup sahneye çıkarıyor, söylentilere göre 8 milletvekili ile pazarlığı açmışlar, hadi diyelim 2-4 milletvekilliği ile pazarlığı kapatsınlar. Yüzde 7 barajını aşamayacak ve asla milletvekili çıkaramayacak bir şaibeli yapıyı Meclis’e sokuyor.

AKP’nin aldığı ile verdiğini kıyaslarsak, orantısız bir alışveriş söz konusu.

Üstelik, AKP gibi bir kitle partisine bu büyük destekle şaibe bulaştırıyor.

SEVİCİLİĞİN KÖKENİ Mİ?

O zaman bu HÜDA PAR seviciliğinin başka nedenlerine baktırıyor bize bu işbirliği.

Acaba şu mu: Sefa Uyar’ın dünkü gazetemizdeki Diyanet’in tarikatlar ile ilgili “gizli raporu” haberinde yazıldığı gibi, AKP/HÜDA PAR arasındaki ilişkiyi açıklıyor olabilir mi? HÜDA PAR “Gayri İslami ve de laik Kemalist zulüm rejimine karşı mücadeleyi varlık nedeni” olarak görüyor.

Atatürk, dahası Türkiye’nin kurucu ideolojisine düşmanlık AKP’nin hem düşüncesinde hem eylemlerinde var.

Ne kadar Atatürk ve Cumhuriyet kuruluşuna düşman sözde “düşünce adamı” varsa, hepsini başlarının üzerinde taşıyorlar.

“Kemalist rejimi/Cumhuriyeti”, AKP iktidarından öncesine kadar, bir “reklam arası” olarak görüyorlardı, unuttuk mu?

Hizbullah bu rejimi şiddetle, cinayetle yıkmaya soyunmuştu.

Sivil yapısı ise şimdi “yasal siyasi mücadele” kimliği ile de ülkenin ve anayasanın kurucu ilkelerine karşılar.

‘HÜDA PAR OLAMIYORSAM...’

Evet AKP, HÜDA PAR olamaz. Ama minik ideoloji kardeşi olarak ona elinden gelen desteği verebilir. Düşünce ortaklığını sergileyebilir. Ona siyaset ve Meclis sahnesinde rol verebilir. Kendisinin açık seçik yayamadığı, savunamadığı ülkenin kurucu ideolojisine düşmanlığı HÜDA PAR’ın yapması için ülke çapında fırsat verebilir.

Başka noktalar da var tabii. HÜDA PAR’ı HDP’ye karşı kullanma, sandıkları bu örgütlü yapıya emanet etme gibi...

Bu son nokta, belki de AKP’nin büyük beklentisini oluşturuyor olabilir.

(*) HÜDA PAR ve Hizbullah, ikisinin tercümesi: Allah’ın Partisi. Kimler bu adı böyle kullanıyorsa, Allah adına her türlü haltı yiyeceklerinin peşin garantisini veriyor.