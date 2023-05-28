Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oylarını kullandı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:21

Güncelleme: 28.05.2023 - 13:26

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurttaşlar 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Bugün yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

ADAYLAR OYLARINI KULLANDI

Saatler 12'yi gösterdiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı dakikalarda adreslerinin bağlı bulunduğu okullara gelerek oylarını kullandı.

Erdoğan Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda, Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda vatandaşlık görevini yerine getirdi. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte geldi.

ERDOĞAN: ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

Oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İkinci turu da 28 Mayıs’ta gerçekleştiriyoruz. Burada partiler yok 1 metre boyunda pusula yok. Sadece 2 aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oyunu vereceği için seri şekilde oylama bitecektir. Türk demokrasi hayatında ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz vaka ve bu dünya tarihinde yüzde 90’a varan katılımla gerçekleşen yok. Demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılım son ana kadar rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini vatandaşlarımdan rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar sonrasında da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleştirilen bir seçimdir.

Her türlü karalama, her türlü iftira yapılmıştır. Ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde sokaklarında gezebilecekler. Sandığa gidip oy kullanan, hakkını kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”