Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Halil Konakcı'ya sahip çıktı: 'Muhterem hocaefendi...'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 16:15

Güncelleme: 15.08.2023 - 16:15

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, Hatay ile skandal açıklamaları sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılan İmam Halil Konakcı’ya, ‘Muhterem Hocaefendi’ diyerek sahip çıktı.

Diyanet’e seslenen Saral, “Bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakcı'nın her daim yanındayız” dedi.

"HER DAİM YANINDAYIZ"

Saral, paylaşımında şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum; Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına,vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakcı Hocaefendi’ye onun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız. Aksi halde böyle yapmakla Halil Konakcı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır,karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakcı'nın her daim yanındayız.”

FETÖ’YE DE MUHTEREM HOCAEFENDİ DEMİŞ

Öte yandan Saral’ın 15 Temmuz öncesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e de ‘Muhterem Hocaefendi’ dediği ortaya çıktı.

Saral’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın yanı sıra bir yerel gazeteye verdiği röportajda da ‘Muhterem hocaefendi’ diye hitap ettiği görüldü.