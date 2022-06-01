Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi eylemcilerine 'sürtük' dedi, yandaş medya görmedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine ettiği hakaret, iktidara yakın kimi medya organları tarafından sansürlendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, 9'uncu yılı nedeniyle eylemler yapılan Gezi Direnişi'ni ve Gezi eylemcilerini hedef alırken hakarete başvurdu.
Konuşmasında Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşlara yönelik "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti" iddiasını tekrarlayan Erdoğan, eylemciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasındaki sözkonusu skandal ifade, AKP'ye yakın medyada ise sansüre uğradı.
Sözkonusu yayın kuruluşlarından kimileri Erdoğan'ın konuşmasındaki ilgili bölümü vermeyip "Bunlar çürük..." şeklinde haberlerine taşırken, kimileri ise ilgili bölümü bütünüyle görmemeyi tercih etti.
O sansür örneklerinden bazıları şöyle:
Sabah gazetesi:
Türkiye gazetesi:
Hürriyet gazetesi:
A Haber:
Yeni Şafak:
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