Trabzon'da yurttaşlar, Gezi Direnişi'nin yıldönümünde sokağa çıktı
Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümünde birçok kentte eylem çağrısı yapıldı. Trabzon'da yurttaşlar 'Karanlık gider, Gezi Kalır' pankartıyla sokağa çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük halk hareketi Gezi Direnişi'nin üzerinden tam 9 yıl geçti. İktidarın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hedef almayı sürdürdüğü Gezi Direnişi'nin yıl dönümünde birçok kentte eylem çağrısı yapıldı.
TRABZON'DA EYLEM
Trabzon Emek Demokrasi Güçleri, "Gezi onurumuzdur, Gezi yargılanamaz" sloganıyla basın açıklaması yaptı. Meydan Parkı'nda yapılan açıklamada, Gezi tutuklularına dayanışma selamı gönderildi.
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