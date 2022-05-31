Trabzon'da yurttaşlar, Gezi Direnişi'nin yıldönümünde sokağa çıktı

31 Mayıs 2022 Salı, 18:36

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük halk hareketi Gezi Direnişi'nin üzerinden tam 9 yıl geçti. İktidarın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hedef almayı sürdürdüğü Gezi Direnişi'nin yıl dönümünde birçok kentte eylem çağrısı yapıldı.

TRABZON'DA EYLEM

Trabzon Emek Demokrasi Güçleri, "Gezi onurumuzdur, Gezi yargılanamaz" sloganıyla basın açıklaması yaptı. Meydan Parkı'nda yapılan açıklamada, Gezi tutuklularına dayanışma selamı gönderildi.