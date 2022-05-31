Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz!" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümünde Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış milletimizin hareketidir… Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz! Gezi 9 Yaşında"
Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 31, 2022
özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış milletimizin hareketidir… #Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz! #Gezi9Yaşında pic.twitter.com/ukQdyaXZZu
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