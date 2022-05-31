Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 23:37
Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümünde Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış milletimizin hareketidir… Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz! Gezi 9 Yaşında"


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