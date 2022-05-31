Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var

31 Mayıs 2022 Salı, 23:37

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümünde Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış milletimizin hareketidir… Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz! Gezi 9 Yaşında"