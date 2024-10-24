Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesi yapacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesi yapacak
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AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde düzenlenecek güvenlik toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletlişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katılacak.


Etiketler: #Erdoğan #Güvenlik #BRICS

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