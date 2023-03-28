Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:23

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 10:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki ziyaret, saat 16.00'da gerçekleşecek.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMIŞTI!

Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az kala, geçen hafta Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik. Partimizin prensipleri üzerinde kendileriyle uzlaşmaya vardık. YRP olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle ve kendi adaylarımızla, ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Partimizin başından beri talep ettiği prensiplerimiz üzerinde kendileriyle uzlaşmaya vardık.”