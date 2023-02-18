'Asrın felaketi' dediler ama... Depremde on binlerin ölümü kader mi, ihmaller zinciri mi?

Deprem, kış ayında ve yılın en sert geçen soğuklarında meydana geldi. Yetersiz ve geç kalındığı söylenen çalışmalar sebebiyle depremde enkaz altında kalan insanları en çok zorlayan durumlardan biri de soğuk hava oldu.

Kış şartları, saatler boyunca yiyecek ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyen binlerce depremzedeyi de etkiledi.

Karla kaplanan yolların açılmaması sebebiyle köylerde yaşayan onlarca yurttaş, en az iki gün boyunca gündemden habersiz, kendi çabalarıyla hayata tutunmaya çalıştı. Malatya'nın Ören, Karaterzi, Fındık, Yuvalı, Polat ve Çavuşlu köyleri bunlardan yalnızca bazıları oldu.