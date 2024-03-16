Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusunun giderleri katlandı: 1 günde 492 asgari ücret

İktidar, her ne kadar “kamuda tasarruf” çağrısı yapsa da açıklanan resmi verilere göre bu talep sözde kaldı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusunun giderleri katlandı: 1 günde 492 asgari ücret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları için harcanan miktar her geçen gün katlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 2024 yılının ilk ayında 251 milyon 404 bin TL harcadı. 

Söz konusu tutar geçen yılın ocak ayında ise 99 milyon 991 bin TL olmuştu. Buna göre Erdoğan’ın koruma giderleri bir yılda 2 buçuk katınına ulaştı. Bu veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 492 kişinin asgari ücretine denk gelerek yaklaşık 8 milyon 380 bin TL oldu.

Meclis’te daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma sayısı ile ilgili çeşitli tartışmalar oldu. Birçok milletvekili Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen korumaların sayısını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis edilen koruma personeli ve araç sayısınına ilişkin Meclis’e soru önergesi sundu. Ancak konuyla ilgili resmi bir veri açıklanmadı.

Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı:

2020: 263.1 milyon TL 

2021: 306 milyon TL

2022: 526.1 milyon TL

2023: 1 milyar 77.5 milyon TL.


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