Erdoğan'ın koruma ordusuna milyonlar aktı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 09:49

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) mali tablolarına göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, bu yılın ilk altı ayında tam 151 milyon 162 bin TL harcadı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nın harcadığı para ise 54 milyon 226 bin TL olarak açıkladı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekillerinin “Sarayları ve Erdoğan'ı kaç koruma koruyor?” sorularına bugüne kadar hiç yanıt vermedi. Geçen aylarda da ekonomide yaşanan kötü gidişata rağmen Saray’ın tasarruf etmediğini kaydeden CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırladı. Antmen, bugüne kadar cumhurbaşkanlığı yapan isimlerin koruma sayısını sordu. Antmen, AKP'li Erdoğan'ın “hizmetindeki” araç ve personel sayısının da açıklanmasını istedi. Antmen’in soru önergesine yanıt veren Oktay, “Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” ifadelerini kullanarak koruma sayısını yine açıklamadı.

BİRÇOK KURUMU GERİDE BIRAKTI

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın bütçesi, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok başkanlığı da geride bıraktı.