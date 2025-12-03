Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Cumhurbaşkanı hakaret' ihbarıyla otobüsten indirilip gözaltına alındı

'Cumhurbaşkanı hakaret' ihbarıyla otobüsten indirilip gözaltına alındı

3.12.2025 10:27:00
Şanlıurfa'da seyir halindeki otobüste bir yolcu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla araçtan indirilerek gözaltına alındı.

AKP iktidarıyla birlikte toplumsal baskının aracı haline gelen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarının yeni bir örneği bu kez Şanlıurfa'da bir toplu taşıma aracında yaşandı. 

Kentte seyir halindeki toplu taşıma otobüsünde bir yolcu, iddiaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etti. 

Bunun üzerine şahıs, başka bir yolcu tarafından polise ihbar edildi.  

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, otobüsü durdurarak şüpheliyi otobüsten indirdi.

Ekipler, şahsın üzerinde gerekli aramaları yaptıktan sonra gözaltına aldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

