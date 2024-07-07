Cumhurbaşkanına doğalgaz yetkisi

Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan ve “tasarruf torbası” şeklinde adlandırılan yasa teklifinde, BOTAŞ’a yönelik dikkat çeken düzenlemeler de yer aldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00
Cumhurbaşkanına doğalgaz yetkisi
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Buna göre BOTAŞ’ın ödeyemediği borçları Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek. Ayrıca doğalgaz ithalatıyla ilgili alım süreci Anayasa Mahkemesi’nin geçen yıl verdiği kararına karşın yeniden Kamu İhale Yasası kapsamı dışına çıkarıldı.

Yine teklife göre doğalgazla ilgili satın alma yöntemleri dahil alım sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin yapılacak iş ve işlemler hakkında usul ve esaslar piyasa koşulları, gizlilik, güvenilirlik, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda cumhurbaşkanınca belirlenecek.


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