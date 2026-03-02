Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlı faaliyet gösteren 18 politika kurulunun üyeleri belli oldu

CHP’nin “Milletle Birlikte Milletin Emrinde Buluşması” Bugün CHP Genel Merkezi’nde düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin (CAO) bugüne kadarki çalışmalarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından vaatler dizisi olarak kamuoyuyla paylaşıldığı programa il ve ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, PM üyeleri ile il ve ilçe örgütleri katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programın açış konuşmasını CAO Genel Koordinatörü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan yaptı. Tezcan’ın konuşmasının ardından tüm politika kurulu başkanlarının tek cümleyle kendi alanlarındaki çalışmalarını anlattığı “Yola Çıktık” başlıklı tanıtım filmi izletildi. Ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke konuşmasını gerçekleştirdi. Böke’nin konuşmasından sonra İmamoğlu’nun yapay zekayla oluşturulmuş video mesajı gösterildi.

POLİTİKA KURULLARININ ÜYELERİ TANITILDI

Programda tüm politika kurullarının başkan ve üyeleri tanıtıldı.

Buna göre Genel Koordinatörlüğünü Bülent Tezcan, Ece Güner ve Emine Uçak Erdoğan’ın kurul üyeliğini üstlendiği CAO’da kurullar şöyle oluştu:

ADALET POLİTİKA KURULU

Başkan: Şule Özsoy Boyunsuz

Üyeler: Cumhur Uzun, Korkut Kanadoğlu, Burak Cop, Murat Aydın ve Mustafa Sağıroğlu

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER POLİTİKA KURULU

Başkan: Aylin Nazlıaka

Üyeler: Sibel Suiçmez, Ali Karaoba, Mehtap Yücel, Nazan Moroğlu, Şenal Sarıhan, Feride Acar, Önay Alpago, Aylin Şatgeldi ve Hülya Gülbahar

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKA KURULU

Başkan: Gamze Taşcıer

Üyeler: Nergis Şimşek, İbrahim Arslan, Mustafa Berkay Aydın, Özgür Sağlam, Arif Kopuz ve Nuran Güleç

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKA KURULU

Başkan: Seyit Torun

Üyeler: Cem Avşar, Baran Bozoğlu, Tahsin Bakırtaş, Müzeyyen Şevkin, Elif Topkaya Sevinç, Feridun Duyguluer, Çetin Sanca ve Savaş Zafer Şahin

DIŞİŞLERİ POLİTİKA KURULU

Başkan: Ömer Kaya Türkmen

Üyeler: İlhan Uzgel, Utku Çakırözer, Yunus Emre, Bilal Bilici, Mustafa Osman Turan, Aydın Selcen, ve Nilgün Arısan

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR POLİTİKA KURULU

Başkan: Ümit Özlale

Üyeler: Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Volkan Aslanoğlu, Tayfun İşbilen, Erdin Bozkurt, Mustafa Kılıçarslan, Bengisu Vural Özenç ve Yüksel Yalçın

GENÇLİK VE SPOR POLİTİKA KURULU

Başkan: Sevgi Kılıç

Üyeler: İsmet Güneşhan, Banu Ataman, Elif Avcı, Elif Leyla Gümüş, Fatih Keleş, Rona Şenol, Demirhan Şerefhan, Batuhan Ersoy, Can Ercebe ve Hasan Oğuzhan Aytaç

HAZİNE VE MALİYE POLİTİKA KURULU

Başkan: Kerim Rota

Üyeler: Cevdet Akay, Mustafa Erdem, Murat Kubilay, Hakkı Hakan Yılmaz, Semih Öz ve Coşkun Cangöz

İÇİŞLERİ POLİTİKA KURULU

Başkan: Murat Bakan

Üyeler: Süreyya Öneş Derici, Murat Erdoğan, Bahadır Erdem, Fuat Güney, Fatih Abiş, Ozan Zengin, Ali Kesemen, Nuray Ekşi, Sinan Paksüt, Ünal Ülkü ve Nihat Seyrek

KÜLTÜR VE TURİZM POLİTİKA KURULU

Başkan: Seda Kaya Ösen

Üyeler: Aykut Kaya, Tahsin Ocaklı, Tolga Sağ, Ayşegül Kulla, Seyhan Müşerref Kural ve Hilmi Yarayıcı

MİLL İ EĞİTİM POLİTİKA KURULU

Başkan: Suat Özçağdaş

Üyeler: Gizem Özcan, Armağan Erdoğan, Hikmet Yalım Halıcı, Yüksel Taşkın, Mehmet Yeşildağ ve Canan Aratemür Çimen

SAĞLIK POLİTİKA KURULU

Başkan: Kayıhan Pala

Üyeler: Aylin Yaman, Sinan Adıyaman, Murat Çan, Arman Üney, Murat Arslan, Sergül Duygulu ve Hüseyin Özkahraman

SANAYİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKA KURULU

Başkan: Yalçın Karatepe

Üyeler: Hasan Öztürk, Mehmet Güzelmansur, Türker Ateş, Şeref Arpacı, Reis Reisoğlu, Aytuğ Onur, Andaş Pamuk, Cihangir Töman ve Ömer Günçavdı

TARIM VE ORMAN POLİTİKA KURULU

Başkan: Sencer Solakoğlu

Üyeler: Ayhan Barut, Cengiz Gökçel, Barış Karadeniz, Mehmet Efe, Bekir Başevirgen, Levent Genç ve Durhasan Koca

TİCARET POLİTİKA KURULU

Başkan: Emre Kartaloğlu

Üyeler: Fahriye Özkan, Nail Çiler, Talat Dinçer, Ekrem Kerem Oktay, Korkut Özkorkut, Davut Çetin, Haldun Yağan ve İrfan Vural

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI POLİTİKA KURULU

Başkan: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Üyeler: Buğra Gökce, Ali Onat Çetin, Pelin Alpkökin, Taylan Engin ve Barış Yıldırım

MİLLİ SAVUNMA POLİTİKA KURULU

Başkan: Atilla Kezek

Üyeler: Aşkın Genç, Eylem Ertuğ Eruğrul, Elvan Işık Gezmiş, Ersin Kaya, Hakan Tolungünç, Ümit Ercan, Özgür Irmak, İbrahim Yılmaz, Haldun Tunç ve Burak Yıldırım

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLI KURULUŞLAR POLİTİKA KURULU

Başkan: Barış Övgün

Üyeler: Doğan Demir, Okan Konuralp, Recep Fedai, Şulenur Özkan Erdoğan, Haydar Demir, Yiğit Oğuz Duman ve Ekrem Baki

CHP lideri Özel’in konuşmasının ardından katılımcılar CHP Genel Merkezi önünde aile fotoğrafı çektirdi.