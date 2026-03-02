Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlı faaliyet gösteren 18 politika kurulunun üyeleri belli oldu

CHP’nin “Milletle Birlikte Milletin Emrinde Buluşması” Bugün CHP Genel Merkezi’nde düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin (CAO) bugüne kadarki çalışmalarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından vaatler dizisi olarak kamuoyuyla paylaşıldığı programa il ve ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, PM üyeleri ile il ve ilçe örgütleri katıldı.
İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programın açış konuşmasını CAO Genel Koordinatörü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan yaptı. Tezcan’ın konuşmasının ardından tüm politika kurulu başkanlarının tek cümleyle kendi alanlarındaki çalışmalarını anlattığı “Yola Çıktık” başlıklı tanıtım filmi izletildi. Ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke konuşmasını gerçekleştirdi. Böke’nin konuşmasından sonra İmamoğlu’nun yapay zekayla oluşturulmuş video mesajı gösterildi.
POLİTİKA KURULLARININ ÜYELERİ TANITILDI
Programda tüm politika kurullarının başkan ve üyeleri tanıtıldı.
Buna göre Genel Koordinatörlüğünü Bülent Tezcan, Ece Güner ve Emine Uçak Erdoğan’ın kurul üyeliğini üstlendiği CAO’da kurullar şöyle oluştu:
ADALET POLİTİKA KURULU
Başkan: Şule Özsoy Boyunsuz
Üyeler: Cumhur Uzun, Korkut Kanadoğlu, Burak Cop, Murat Aydın ve Mustafa Sağıroğlu
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER POLİTİKA KURULU
Başkan: Aylin Nazlıaka
Üyeler: Sibel Suiçmez, Ali Karaoba, Mehtap Yücel, Nazan Moroğlu, Şenal Sarıhan, Feride Acar, Önay Alpago, Aylin Şatgeldi ve Hülya Gülbahar
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKA KURULU
Başkan: Gamze Taşcıer
Üyeler: Nergis Şimşek, İbrahim Arslan, Mustafa Berkay Aydın, Özgür Sağlam, Arif Kopuz ve Nuran Güleç
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKA KURULU
Başkan: Seyit Torun
Üyeler: Cem Avşar, Baran Bozoğlu, Tahsin Bakırtaş, Müzeyyen Şevkin, Elif Topkaya Sevinç, Feridun Duyguluer, Çetin Sanca ve Savaş Zafer Şahin
DIŞİŞLERİ POLİTİKA KURULU
Başkan: Ömer Kaya Türkmen
Üyeler: İlhan Uzgel, Utku Çakırözer, Yunus Emre, Bilal Bilici, Mustafa Osman Turan, Aydın Selcen, ve Nilgün Arısan
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR POLİTİKA KURULU
Başkan: Ümit Özlale
Üyeler: Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Volkan Aslanoğlu, Tayfun İşbilen, Erdin Bozkurt, Mustafa Kılıçarslan, Bengisu Vural Özenç ve Yüksel Yalçın
GENÇLİK VE SPOR POLİTİKA KURULU
Başkan: Sevgi Kılıç
Üyeler: İsmet Güneşhan, Banu Ataman, Elif Avcı, Elif Leyla Gümüş, Fatih Keleş, Rona Şenol, Demirhan Şerefhan, Batuhan Ersoy, Can Ercebe ve Hasan Oğuzhan Aytaç
HAZİNE VE MALİYE POLİTİKA KURULU
Başkan: Kerim Rota
Üyeler: Cevdet Akay, Mustafa Erdem, Murat Kubilay, Hakkı Hakan Yılmaz, Semih Öz ve Coşkun Cangöz
İÇİŞLERİ POLİTİKA KURULU
Başkan: Murat Bakan
Üyeler: Süreyya Öneş Derici, Murat Erdoğan, Bahadır Erdem, Fuat Güney, Fatih Abiş, Ozan Zengin, Ali Kesemen, Nuray Ekşi, Sinan Paksüt, Ünal Ülkü ve Nihat Seyrek
KÜLTÜR VE TURİZM POLİTİKA KURULU
Başkan: Seda Kaya Ösen
Üyeler: Aykut Kaya, Tahsin Ocaklı, Tolga Sağ, Ayşegül Kulla, Seyhan Müşerref Kural ve Hilmi Yarayıcı
MİLL İ EĞİTİM POLİTİKA KURULU
Başkan: Suat Özçağdaş
Üyeler: Gizem Özcan, Armağan Erdoğan, Hikmet Yalım Halıcı, Yüksel Taşkın, Mehmet Yeşildağ ve Canan Aratemür Çimen
SAĞLIK POLİTİKA KURULU
Başkan: Kayıhan Pala
Üyeler: Aylin Yaman, Sinan Adıyaman, Murat Çan, Arman Üney, Murat Arslan, Sergül Duygulu ve Hüseyin Özkahraman
SANAYİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKA KURULU
Başkan: Yalçın Karatepe
Üyeler: Hasan Öztürk, Mehmet Güzelmansur, Türker Ateş, Şeref Arpacı, Reis Reisoğlu, Aytuğ Onur, Andaş Pamuk, Cihangir Töman ve Ömer Günçavdı
TARIM VE ORMAN POLİTİKA KURULU
Başkan: Sencer Solakoğlu
Üyeler: Ayhan Barut, Cengiz Gökçel, Barış Karadeniz, Mehmet Efe, Bekir Başevirgen, Levent Genç ve Durhasan Koca
TİCARET POLİTİKA KURULU
Başkan: Emre Kartaloğlu
Üyeler: Fahriye Özkan, Nail Çiler, Talat Dinçer, Ekrem Kerem Oktay, Korkut Özkorkut, Davut Çetin, Haldun Yağan ve İrfan Vural
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI POLİTİKA KURULU
Başkan: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Üyeler: Buğra Gökce, Ali Onat Çetin, Pelin Alpkökin, Taylan Engin ve Barış Yıldırım
MİLLİ SAVUNMA POLİTİKA KURULU
Başkan: Atilla Kezek
Üyeler: Aşkın Genç, Eylem Ertuğ Eruğrul, Elvan Işık Gezmiş, Ersin Kaya, Hakan Tolungünç, Ümit Ercan, Özgür Irmak, İbrahim Yılmaz, Haldun Tunç ve Burak Yıldırım
CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLI KURULUŞLAR POLİTİKA KURULU
Başkan: Barış Övgün
Üyeler: Doğan Demir, Okan Konuralp, Recep Fedai, Şulenur Özkan Erdoğan, Haydar Demir, Yiğit Oğuz Duman ve Ekrem Baki
CHP lideri Özel’in konuşmasının ardından katılımcılar CHP Genel Merkezi önünde aile fotoğrafı çektirdi.