'Cumhurbaşkanlığı devreye girdi' iddiası: Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?

Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:50

Güncelleme: 05.04.2024 - 09:50

Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi.

Skandal karar; yurt genelinde tepki çekti ve protetoslara neden oldu. Son olarak DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, mabatanın YSK tarafından tekrar Abdullah Zeydan'a verildiğini açıkladı.

Tiryaki, "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi" dedi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, kazandığı seçimler sonrası Zeydan'ın mazbatasının AKP adayı Abdulahat Arvas'a verildiği esnada AKP'de yaşananları yazdı.

Babacan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Partide MYK’nın toplandığı gün, Van İl Seçim Kurulu’nun seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatayı AKP’li adaya vereceği açıklaması şok etkisi yarattı. MYK toplantısından sonra bir restoranda bir araya gelen ve sahura kadar değerlendirmelerde bulunan parti kurmayları arasında, 'Bunun AKP’ye çekilmiş bir operasyon' olduğunu iddia edenler oldu.

Grup arasında mazbatanın AKP’li adaya verilmesinin doğru bir karar olduğunu savunan olmadı, ancak hukuki gerekçeler incelendi. Adalet Bakanlığı ve ilgili bürokratlar aranarak, bu işin perde arkasına ulaşılmaya çalışıldı. DEM adayına memnu hakların iadesi belgesini veren hakimin kim olduğuna kafa yoranlar oldu. Bu kararın siyasi sonuçlarının olacağı dile getirildi.

Ayrıca DEM adayına süresi dolmadığı halde memnu hakları kazandığına ilişkin belge veren hakimle ilgili herhangi bir soruşturma açılmadığı da ortaya çıktı. Bu yaklaşım, gözlerin Adalet Bakanlığı’na çevrilmesine neden oldu. Birilerinin işgüzarlık yapma olasılığı da değerlendirilirken, Adalet Bakanlığı’nın tutumunu eleştirenler oldu. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı nezdinde devreye girilerek, sorunun halkın iradesi gözetilerek çözülmesi için çaba sarf edildi."

'GENEL MERKEZ, CUMHURBAŞKANLIĞI EKİBİ AYRIŞMASI'

"Bu arada, tartışmaların kızıştığı saatlerde, genel merkez ile Cumhurbaşkanlığı ekibinin tutum farkı bir kez daha ortaya çıktı. Partinin eski kurmaylarının hukuki bakışıyla, cumhurbaşkanlığı danışman kadrosunun bakışındaki farklılık bir kez daha görüldü. Partideki güç savaşları daha da görünür oldu."