Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘Bu halkın iradesini tanımamaktır’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:56
Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘Bu halkın iradesini tanımamaktır’
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Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek  Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız. 

Milli iradenin üstünlüğü  Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum.”


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