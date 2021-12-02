Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Nureddin Nebati' mesajı

02 Aralık 2021 Perşembe, 09:44

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Altun, görevi devreden Lütfi Elvan'ı tebrik ederken, devralan Nebati'ye de teşekkür etti.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Dr. Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden sayın Lütfi Elvan bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



