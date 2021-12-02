Lütfi Elvan’ın gidişine, Nureddin Nebati’nin gelişine muhalefetten tepki

02 Aralık 2021 Perşembe, 01:47

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Alınan kararın ardından CHP’den ilk açıklama geldi.

"'STRATEJİMİZİN BİR PARÇASIYDI' DİYECEKSİNİZ"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Merkez Bankası kasasından döviz bozdurup doları dizginlemeye çalışırken, hop bir gece yarısı operasyonuyla bir bakan gidip, bir bakan geliyor. Söylediğiniz gibi her şey yolundaysa neden piyasayı tedirgin ediyorsunuz? Yok değilse sorumlusu kim?” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Adıgüzel, şunları söyledi:

“Şimdi yarın çıkıp 'bu da stratejimizin bir parçasıydı' diyeceksiniz. 'Yeni bir şeyler deniyoruz' diyeceksiniz. Peki bu denediğiniz 'şey'in daha önce denenip başarılı olmuş bir örneği ya da iktisat biliminde kabul gören bir yanı var mı? Hiç sanmıyorum!”

"EKONOMİNİN GİDECEĞİ TEK YER UÇURUMDUR”



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ bir kişiyi daha koltuğundan etti. Lütfi Elvan da Başkanlık Sistemine özgü bir gece kararnamesiyle görevden alındı. Hep söyledik: Yüz tane Bakan, bin tane MB Başkanı da değişse bu zihniyetle ekonominin gideceği tek yer uçurumdur” ifadelerini kullandı.