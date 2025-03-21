Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır

Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:12

Güncelleme: 21.03.2025 - 09:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100'ü aşkın kişiye yönelik operasyon üzerine Türkiye genelinde yurttaşlar protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Eylemlere karşı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere polis ise sert müdahalelerle yanıt verdi.

Eylemlerde plastik mermi kullanıldığı iddiasına karşı ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "yalanlama" açıklaması yapıldı.

Başkanlığa bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gösterilerde "polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği" iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Polis, öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti.' iddiası doğru değildir. İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır."