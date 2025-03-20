Bülent Akköse’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Bu darbe CHP’ye değil Türk demokrasisine'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:39

Güncelleme: 20.03.2025 - 22:39

CHP Kurultay Delegesi ve siyaset bilimci-sosyolog Bülent Akköse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akköse, “Bu darbe CHP’ye değil, Türk demokrasisine” dedi.

'DEMOKRATİK SÜREÇLER ASKIYA ALINIYOR'

Akköse, 18 Mart’ta 35 yıllık bir diplomanın iptali ve 19 Mart’ta yaşanan gözaltılar ile mal varlıklarına el konulmasının, yargının siyasallaştırılarak anayasal hakları askıya alma girişimi olduğunu vurguladı. Darbe kavramının literatürde ani ve yasa dışı güç kullanımıyla yönetimi ele geçirme ya da yönlendirme girişimi olarak tanımlandığını belirten Akköse, bu sürecin yalnızca İmamoğlu’na ya da CHP’ye değil, Türk demokrasi tarihine yönelik bir müdahale olduğunu ifade etti.

'HUKUK DEVLETİ VE CUMHURİYET VATANDAŞLIĞI TEHLİKEDE'

Bülent Akköse, bu müdahaleye karşı toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Aksi takdirde, yarın bireylerin tapularına, diplomalarına, birikimlerine el konulabileceğini, aday olma ve oy kullanma haklarının engellenebileceğini söyledi. Cumhuriyet’e, demokrasiye ve anayasal haklara sahip çıkma çağrısı yapan Akköse, toplumun tüm kesimlerine seslenerek, bireysel ve toplumsal kazanımları koruma sorumluluğunu hatırlattı.

DAYANIŞMA SANDIKLARI KURULACAK

CHP yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, pazar günü 81 il ve 922 ilçede Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı belirlemek için sadece partililere değil, tüm halka açık dayanışma sandıkları kurulacağını duyurdu. Halkın bu sürece katılım göstermesi gerektiğini belirten Akköse, herkesin sosyal medya ve diğer platformlarda tepkisini göstermesi gerektiğini vurguladı. Akköse “Demokratik hukuk devleti olmanın ve Cumhuriyet’in vatandaşı olmanın gereklerini yerine getirelim, çünkü yarın çok geç olabilir” dedi.