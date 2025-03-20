Tüm Türkiye ayakta… İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:49

Güncelleme: 20.03.2025 - 22:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber 100’den fazla kişinin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

CHP lideri Özgür Özel, İBB binası önünde Saraçhane’de yaptığı konuşmada halkı sokağa davet etmiş “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Rize'nin Pazar ilçesinde protesto edildi.

CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, "Ey yargı aparatlarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışan çaresizler; unutmayın, bizi 18 Mart 1915 Çanakkale’de dünya emperyalizmi teslim alamadı, 12 Eylül 1980 faşizmi teslim alamadı, siz bu yargı darbeleri ile teslim alabileceğinizi mi sanıyorsunuz. İktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz" dedi.

ADANA

Adana’da İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı binlerce kişi toplandı. Saat 20.30’ta Aksa Gaz Önünde toplanan kitle Duygu Cafe’ye yürüyüşe geçti.

TRABZON

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. İmamoğlu'nun gözaltına alınması, memleketi Trabzon’da yürüyüş yapılarak protesto edildi.Trabzon’da yurttaşlar, sloganlarla meydanda yürüyüş düzenledi.

ANKARA

Ankara Üniversitesi öğrencileri, yerleşkede eylemlerini tamamlamak için üniversiteden çıkmak isterken barikatları aşmaya çalıştı.

Öğrencilere biber gazıyla müdahale edildi, 6 öğrenci gözaltına alındı.

AMASYA

Amasya da İmamoğlu için ses verdi. Toplanan CHP'liler ve yurttaşlar 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek!' sloganları attı.

İZMİR

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren İzmir’de eğitim gören öğrenciler Bornova Büyükpark’ta buluştu.

AKP İl Başkanlığı önüne gitmek isteyen öğrenciler polis barikatıyla karşılaştı. Yönünü değiştiren öğrenciler il binasına arkadan gitmeye çalıştı. Polis ile karşı karşıya gelen göstericiler bariyeri yıktı.

ESKİŞEHİR

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren Anadolu Üniversitesi öğrencileri, yemekhane önünden rektörlük binasına yürüdü.

Burada açıklama yapan öğrenciler, daha sonra şehir merkezine yürüyerek, diğer üniversitelerden gelen öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere, çevredeki vatandaşlar alkışlarla, kornalarla ve evlerinin penceresinden tencere tava çalarak destek verdi.

İSTANBUL

Kadıköy'de de yurttaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar kapsamında eylem düzenledi. Yurttaşlar pencerelerden tencere tava çalarak destek verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından onbinlerce yurttaş tepki için Saraçhane'ye akın etti. Söz konusu buluşmada konuşan CHP lideri Özel, "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadelerini kullandı.

ÇORUM

Çorum'da sokağa çıkan yurttaşlar "Tayyip istifa!" sloganlarıyla yürüyor.