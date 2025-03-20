Aralarında Ekrem İmamoğlu da var: Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber 100’den fazla kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu birçok kişinin sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı kişiler sağlık kontrolünden geçirildi.
Aralarında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu gözaltına alınanlar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi.
Polis nezaretinde hastaneye getirilen gözaltına alınanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.
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