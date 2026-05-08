Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 'Türkiye’de silah ve İHA eğitimleri verildiği iddiaları asılsızdır'

8.05.2026 16:14:00
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’de çeşitli gruplara silah ve İHA eğitimleri verildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'de çeşitli gruplara silah ve İHA eğitimleri verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı medya organları ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘çeşitli gruplara Türkiye’de silah ve İHA eğitimleri verildiği’ yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu içerikler Türkiye’nin bölgede her zaman öncelediği barış, istikrar ve huzur ortamına yönelik kararlı duruşunu hedef alan bir kara propaganda faaliyetidir. Kaynağı açıkça belli olan bu tarz paylaşımlar, bölgedeki gerilimi tırmandırmayı, Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına olan desteğini sekteye uğratmayı ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen beyhude birer çabadan ibarettir" denildi.

Açıklamada, "kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemesi" istendi.

Suriye’den silahlı gruplara 10 günlük süre Suriye’de Esad sonrası dönemde geçici yönetim, ülkedeki silahlı grupların devlet kontrolüne alınması için harekete geçti. Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, tüm küçük silahlı grupların 10 gün içinde devlet aygıtına entegre olması gerektiğini açıkladı. Aksi halde karşı “önlemler” alınacağı belirtildi.
İran’da protestolar şiddetlendi: Silahlı gruplardan 'Hamaney'e ölüm!' sloganları İran’ın batısı ve kuzeydoğusunda düzenlenen protestoların şiddet olayları ve yağmalara dönüştüğü bildirildi. İran basını, eylemlerin yer yer kontrolden çıktığını kaydetti.
Lazkiye’de gerginlik tırmandı: Silahlı gruplar, Alevilerin protestosuna karşı sahaya indi Suriye'nin Lazkiye kentinde Alevi toplumu lideri Şeyh Gazal Gazal’ın çağrısıyla başlayan barışçıl gösteriler, protesto alanlarına yüzlerce silahlı unsurun girmesiyle hızla gerginliğe dönüştü.
Cihatçı HTŞ lideri Colani, 10 Kasım'da Washington'a gidecek... "IŞİD karşıtı koalisyona katılma" iddiası Suriye'de 8 Aralık 2024'te yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ'nin lideri Colani'nin 10 Kasım'da Washington'ı ziyaret edeceği belirtildi. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Colani, Beyaz Saray'ı ziyaret eden "ilk Suriye Cumhurbaşkanı" olacak. Colani'nin bu ziyarette Suriye'nin IŞİD karşıtı koalisyona katılmak için anlaşma imzalayacağı öne sürüldü.