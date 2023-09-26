Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine gündeminde ne var?

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:13

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:13

Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Kabine son olarak 5 Eylül tarihinde bir araya geldi. 3 hafatlık aranın ardından gözler yendieen kabineye çevrildi.



KABiNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kabine toplantısı 26 Eylül Salı günü saat 15:00'te başlayacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NE VAR?



Toplantının ana gündem maddelerinden birisi emekli aylıklarına yapılacak maaş zammı olacak. Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demişti. Ayrıca emekli maaşlarına ilişkin yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan oluşan 3’lü mekanizmanın çalışmaları sürüyor. Meclis’in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.







