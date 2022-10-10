Son Dakika... Kabine Toplantısı sona erdi: Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması

10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 buçuk saat süren kabine toplantısı ardından açıklama yaptı.

Erdoğan’ın açıklaması satır başlarıyla şöyle:

“CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık. Geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenlemelerde kanayan yaralardan olan başörtüsü sorunlarını tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın tekrar gündeme getirmesiyle bize başörtüsü konusunda yasakçı zihniyetin hala pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem konu yeniden gündeme geldi, meselenin çözümünü doğrudan anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Meclis'te kabul edilen daha sonra CHP Genel Başkanı'nın AYM'de iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza, bu düzenleme temelinde aile kurumunu güçlendirmesini de içerecek daha kapsamlı bir anayasa değişikliği talimatı verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz.

“KÜLTÜR BAKANLIĞI’NDA ALEVİ - BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURMA KARARI ALDIK”

Açılışını yaptığımız 4 ve temelini attığımız 7 cemevi de verdiğimiz müjdelerin tamamlayıcısı hizmet olmuştur... Bizzat yerinde yürüttüğümüz çalışmalarla Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın tüm taleplerini, beklentilerini tespit ettik. Bunlardan, idari tasarrufla, hemen çözülebilecek olanları valiliklerimiz ve belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde 'Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' kurma kararı aldık. Cemevi erkan hizmetlerini yürüten Alevi-Bektaşi inanç önderlerine bu kurum bünyesinde kadro verilecek. Vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan Alevi-Bektaşi kurumları buralardan ücretsiz istifade edebilecek. Böylece ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz.

“İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİNE ŞU ANA KADAR 7,2 MİLYON BAŞVURU YAPILDI”

Son dönemde konut, kira ve emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler, bizi yeni ve daha büyük bir atılıma yöneltti. İlk evim ilk iş yerim projesine şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bunlardan 4.5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Projenin ilk etabındaki 250 bin olan konut sayısını 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkardığımızı duyurmuştuk. Bakanlığımız hazırlıkları tamamladı. Hangi şehir, hangi parselde bu arsalarımızı hazırladık. Yüzde 40'ı şehir merkezi yüzde 60'ı ilçelerde olmak üzere belirledik.

“ARSALARIN TAPULARIN TAMAMININ DAĞITIMI 2 YIL İÇİNDE BİTECEK”

Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul, 100 bini Ankara, 25 bin İzmir, 45 bin Gaziantep, 55 bin Konya, 25 bin Kayseri, 30 bin Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin çok altında bir şekilde sunmakla kalmayıp, bir an önce evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parsellerde zemin artı dört veya beş katı geçmeyecek. Konutların finansmanı konusunda bankalarla işbirliğine gidilecek. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsaların tapuların tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek.

“MÜSTAKİL PARSELLER 192 BİN 500 LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR, 1.604 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLE VATANDAŞLARIMIZA SATILACAK”

Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1.604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle, TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan, taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi. Sosyal konutların inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

“ÖĞRENCİYE YILDA 2 DEFA ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak şehirlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına, onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz.

“HALKBANK'TAN KREDİ KULLANIP DA TAKİBE DÜŞEN ESNAFA 6 AYI GERİ ÖDEMESİZ 36 AY VADEYLE BORCUNU TASFİYE İMKANI SAĞLIYORUZ”

Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Esnafımıza 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme taşıt kredisini 1,5 milyona yükseltiyoruz. Genç girişimlerimizin kredi limitini yükseltiyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vade ile borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz.

“TANAP'IN KAPASİTESİNİ 32 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARTACAK ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Enerji alanında da önemli adımları attığımız süreçten geçiyoruz. Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak hazırlığımızı yaptık. Azerbaycan'la ülkemizle birlikte Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde TANAP'ın kapasitesini 32 milyar metreküpe çıkartacak çalışmalara başladık. Libya ile hidrokarbon anlaşması bu ülkenin kıta sahasında petrol ve türevlerinin çıkartılması alanında yeni işbirliği alanı oluştu.