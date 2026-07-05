Cumhurbaşkanlığından 'NATO Zirvesi' açıklaması: Hangi konular görüşülecek?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama geldi.

Zirvenin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenleneceğini bildiren Duran, zirvede görüşülecek konuları şöyle açıkladı:

"Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir. Öte yandan, Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Ukrayna’daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır."

Duran, zirve kapsamında Emine Erdoğan'ın da konuk Devlet ve Hükûmet Başkanlarıyla eşlerini 7 Temmuz günü Saray'da düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacağını bildirdi.

"Kuzey Atlantik Konseyi, 8 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Müttefik Devlet ve Hükûmet Başkanları düzeyinde toplanacaktır" diyen Duran, Erdoğan'ın zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler yapmasını da öngördüklerini duyurdu.