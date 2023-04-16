Cumhurbaşkanlığından yazı gitti: Koltuk dolduysa başka yere

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, seçimlerde aday adayı olan devlet memurları ile ilgili bakanlıklara, kurumlara yazı gönderdi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00
Cumhurbaşkanlığından yazı gitti: Koltuk dolduysa başka yere
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Yazıda, aday olmak amacıyla görevinden ayrılan devlet mumarları ve diğer kamu görevlilerinin adaylığı veya seçimi kaybetmeleri ve ayrıldıkları görevlerine dönmek üzere başvurmaları halinde atanmalarının YSK tarafından kesin seçim sonuçlarının yayımlanması beklenmeksizin yapılabileceği belirtildi.

Buna göre daha önce kamu görevlileri, eski görevlerine dönmek için seçim kesin sonuçlarının ilanını beklerken şimdi artık beklemelerine gerek olmayacak.

Söz konusu görevlerin dolu olması halinde göreve dönüş talebinde bulunanlar, kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanacak.


Cumhurbaşkanlığı aday YSK

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