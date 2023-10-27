Erdoğan’dan Zeren Ertaş’ın ailesine taziye telefonu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın acılı babası Akın Ertaş ile telefonda görüşerek, taziyede bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Bak, Ertaş’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, ziyaret sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da acılı baba Akın Ertaş ile telefonda görüşerek taziyede bulundu.
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