İsrail saldırıları artırdı, Erdoğan 'miting daveti' yaptı

Yayınlanma: 28.10.2023 - 10:24

Güncelleme: 28.10.2023 - 10:49

İsrail'in Gazze'ye yönelik dün akşam itibariyle yoğunlaştırdığı saldırılar üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır"

AKP'li Cumhurbaşkanı, paylaşımının sonunda ise, destekçilerini bugün, tarifeli uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla birlikte düzenleyecekleri 'Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.

Erdoğan'ın çağrısı şöyle:

"Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum."