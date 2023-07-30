Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bozkurt’tan ‘parti devleti’ açıklaması: AK Parti il başkanı eniştem olur

Yayınlanma: 30.07.2023 - 13:40

Güncelleme: 30.07.2023 - 14:06

Cumhuriyet; İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İbrahim Bozkurt'un AKP Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile beraber 19 Temmuz'da Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ettiğini gündeme getirdi. Ziyaret 'parti devleti' yorumlarını beraberinde getirdi.

SİYASİ AMAÇ YOK

Tartışma yaratan ziyaretin ardından Cumhuriyet’e konuşan Bozkurt, şunları kaydetti:

“Dün Cumhuriyet.com.tr isimli internet sitesinde Kilis AK Parti İl Başkanı Sayın Serhan Diyarbakırlı ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörünü ziyaretimize ilişkin haber ve içeriği ile ilgili bazı hususları kamuoyunun bilgisine sunmak için bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Serhan Diyarbakırlı kız kardeşimin eşi yani eniştem olur. Erkek kardeşimin 23 Temmuz’da yapılan düğünü öncesi düğün davetiyesi vermek ve uzun zamandır görüşmediğim rektör hocamızla hasbihal etmek üzere birlikte ziyaret ettik. Ziyaretimiz herhangi bir siyasi amaçla yapılmadığı gibi siyasi bir konuda görüşülmemiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.”