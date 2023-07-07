Danıştay üyesi Hicabi Ece'den AKP'li vekile ziyaret!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 20:27

Güncelleme: 07.07.2023 - 20:29

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 2011 yılında Danıştay üyeliğine seçilen ve halen Danıştay 1. Daire üyesi olarak görev yapan Hicabi Ece, dün AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın’ı TBMM’de ziyaret etti. Ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Çalkın, “Danıştay üyesi hemşehrimiz Sn. Hicabi Ece’ye nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre Ece, Kars’ta diğer partilerden milletvekili olan isimlerle ise görüşmedi. Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve YSP Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Danıştay üyesi Hicabi Ece’nin AKP’li vekili ziyaret etmesini Cumhuriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

(Ömer Faruk Eminağaoğlu)

“DİSİPLİN CEZASI VERİLMELİDİR”

Yüksek mahkeme başkanlarının AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la beraber çay toplamasını hatırlatan Eminağaoğlu, “Görevdeki bir yüksek yargıcın, milletvekili de olsa bir siyasi parti üyesini TBMM’de ziyaret etmesi, yargıdaki etik ve davranış kuralları ile bağdaşmaz. Bu eylem, disiplin sorumluluğunu gerektirir. Danıştay Yasası’nda öngörülen disiplin yaptırımı da, görevden çekilmeye davet disiplin cezasıdır. Asla görmezden gelinmemelidir” diye konuştu.

“TARAFSIZLIK TARTIŞMASI YAŞANACAKTIR”

Eminağoğlu açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Öte yandan tarafsızlık demek, bir yargıcın hem tarafsız olması hem de tarafsız görünmesi demektir. Danıştay, idari yargı alanında görev yapan bir yüksek yargı organıdır. Bakılan tüm davalarda idarenin işlemleri denetlenmekte olup, görevini yaparken bu yargıç için her zaman tarafsızlık tartışması yaşanacaktır.

Yargıda bağımsızlık tarafsızlık tartışmaları ve güven sorunu hiç olmamalı iken, yargıda bağımsızlık ve tarafsızlık tartışmaları bu örnekte de görüldüğü gibi her geçen gün artarak devam ediyor. İktidardaki partilerin toplam oy oranını hatırlarsak, yargıya güvenin ise kendi oy oranlarının da altına yüzde yirmilere düştüğünü görüyoruz. Yani iktidardaki partiler, kendi mensuplarının bile güvenmediği bir yargı yaratmış durumda. Başka ne denilebilir ki...”

(Gülüstan Kılıç Koçyiğit)

“AYRIMCILIKTIR”

Koçyiğit, “Danıştay üyesi Hicabi Ece Kars Selimlili. Bu anlamda eğer Kars milletvekillerine bir ziyaret düşünüyorsa Kars’ın 3 milletvekili var. Hicabi Ece demek ki sadece AKP temsiliyetini kabul ediyor. Halkın oyları ile seçilen ve Kars halkının iradesi olan YSP ve CHP vekilinin temsiliyetini kabul etmiyor. Yani açıkça konumuna da uygun olmayan bir ayrımcılığı ortaya koymuş oluyor” dedi.

Koçyiğit açıklamasının devamında, “Yargının ne kadar taraflı ve bağımlı olduğunu da bir kez daha bu ziyaret ile anlamış oluyoruz. Bu ayrımcılığı yapan bir Danıştay üyesinin hukuksal kararlarda nasıl tutum alacağını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

AKP İLE YAKIN İLİŞKİ

Danıştay üyesi Hicabi Ece’nin AKP’li isimlerle yakınlığı dikkat çekiyor. Ece, 1 Temmuz 2020’de 22. Dönem AKP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan’ı ziyaret etti. Ece, 11 Eylül 2020 tarihinde ise AKP’li Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u ziyaret etti. AKP’li Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da 28 Aralık 2017 tarihinde Ece’yi ziyaret etti.