Cumhuriyet duyurmuştu... Devlet Bahçeli 154 kişilik o listeyi açıkladı: 'Hangi gün, hangi saatte, kimlerle konuştukları...'

Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:58

Güncelleme: 23.07.2024 - 11:46

En son 24 Haziran’da partisinin haftalık grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o günden sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dava sürecinde iddiaların odağında yer alan MHP’den dün yapılan bilgilendirmede, Bahçeli’nin sürpriz basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuştu.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, 23 Temmuz 2024 Salı (Yarın) günü, saat 11.00’de Genel Merkez binamızda (1. Kat Basın Toplantı Salonu) basın toplantısı yapacaktır. Toplantı programı ve ücretsiz canlı yayın frekans bilgileri aşağıdadır. İlginize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim" denilmişti.

Basın toplantısının içeriğine dair ise bir açıklama yapılmamıştı.

BAHÇELİ'DEN 'JOE BIDEN' YORUMU

Bahçeli, saat 11.00 itibarıyla basın mensuplarının karşısına geçti.

Konuşmasında ABD'deki başkanlık seçimlerine değinen Bahçeli, Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin bölgesel ve küresel zeminde etkileri olacağını söyledi.

CHP'yi de sert sözlerle hedef alan Bahçeli, "DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır" dedi.

154 KİŞİLİK O LİSTE

Konuşmasının sonunda, Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu'nun köşesine taşıdığı 154 kişilik listeye değinen Bahçeli, "Bazı çevreler MHP'ye suçlamalarda bulundu. Bu dosyalar elimizdedir. O 154 kişinin hangi gün, hangi saatte, kimlerle ne konuştukları elimizdedir. Bu dosya gün geldiğinde eyleme de geçecektir. Bu eylem hukuk zemininde olacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasıyla dün yeniden gündem olan MHP'nin, davadaki müdahillik talebindeki dilekçesinde, gazeteci ve parti genel başkanlarının da olduğu 154 isimden şikayetçi olduğu ortaya çıktmıştı. Söz konusu listeyi Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu köşesine taşımıştı.

MHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milli birlik ve beraberlik içinde bu fırsatları yakalayacağımız düşüncesindeyim. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir.

* Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidarını devirme planları yapanların kendileri tasfiye olmaktadır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bağlantı noktaları kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir. Açılan kilidin kapatılmasıyla hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.

"CHP'NİN ŞİFRELERİ PKK'NIN ELİNDE"

* Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu tahrikleri dikkatle takip ettiğimiz herkes tarafından bilinmelidir. Kapalı devre işbirliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam bu günlerde CHP Genel Başkanı’nın ‘Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz’ açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır.

* Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır.

* Karamsar tablolar çizenler, gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP Genel Başkanı'nın tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi, ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Ekonomi yükseliş kulvarındadır.

"DEZENFLASYON TESİRİNİ GÖSTERMEKTE"

* Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte, büyüme, istihdam, yatırım ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi sevindirici bir gelişmedir.

"BALDIRAN ZEHİRİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

* Yumuşama dayatması altında Türkiye’nin Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma ve temize çıkarma uğraşları stratejik bir tuzak olarak karşımızdadır. Bu tuzağın kurnaz mimarı dış güdümlü zillet çephesidir. Politikasızlık içinde kıvranan CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.

"KIBRIS'TA BARIŞTAN ÖDÜ KOPANLAR VAR"

* Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmak kuşkusuz milli bir heyecan yaratmıştır. Kıbrıs Türklüğünün zulümden kurtuluş gününde soydaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs Türk milletinin kardeşlik anıtıdır. Kıbrıs, bölgenin kilit taşıdır. Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs’tır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını yok sayan tacizler bitmemiştir. Kıbrıs’ta barıştan ödü kopanlar var.

DESPINA VANDI TEPKİSİ

* Bir Yunan şarkıcının Çeşme’de Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısı ile iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurmanın ne kadar mümkün olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır.

TBMM’DE GÖRÜŞÜLEN KATLİAM YASASI

* Türk milleti hayvanları sever. Köpekleri dost kabul eder. O sebepten köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında olur. MHP gerekeni yapacaktır.