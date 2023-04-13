Cumhuriyet gündeme getirmişti: Ali Erbaş'ı övdü, koltuğu kaptı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

Cumhuriyet; 4 Şubat’ta, “Diyanet’te seçim ayarlı yurtdışı görevlendirmesi” başlığıyla, Başkan Erbaş’a yakınlığıyla bilinen isimlerin de arasında olduğu çok sayıda kişinin, çeşitli ülkelere din hizmetleri müşaviri olarak atandığını, kararın ise “seçimde iktidarın kaybetmesi durumunda kullanılmak üzere” alındığı iddiasını gündeme getirdi.

(Cumhuriyet, 31 Mart’ta Diyanet’teki ‘iktidar değişikliği kaçışlarını’ duyurmuştu.)

Söz konusu isimler arasında, Bakû’ya görevlendirilen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2. başkanı da olan başkanlık müşaviri İhsan Açık da yer aldı. Açık, Bakû’daki görevine başladı. Başkan Ali Erbaş’a, depremzede bebekle fotoğrafı üzerinden “Bebekler kurtulmaya başladı siz bebekleri kucağınıza alınca” sözleriyle tepki çeken Açık’ın, dolar üzerinden maaş alacak olması da kurumda tartışmaya neden oldu.

(İhsan Açık)

LAİKLİK DÜŞMANI ATANDI

Açık’tan boşalan TDV 2. başkanlığına, Erbaş’a yakın bir diğer isim olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen getirildi. Kadınların giyimlerini “Sanki giyecek elbisesi yok, perişan. Niye böylesiniz?” sözleriyle hedef alması, “Müslüman kadınların makyaj yaparak, güzel kokular sıkarak dışarı çıkmasının haram olduğu” yönündeki açıklamasıyla bilinen İşliyen, tezinde de laikliği hedef alarak sekülerleşmenin “dini tamamen reddettiğini” öne sürmüştü.

(Burhan İşliyen)

KIZILAY’A 250 MİLYON LİRALIK CAMİ

Öte yandan, TDV’nin 2022’ye ilişkin faaliyet raporu yayınlandı. Sık sık bağış toplayan ve bu bağışların harcanması konusunda eleştirilerin odağında olan TDV’nin harcama kaleminin büyük kısmını cami ve Kuran kursları oluşturdu. Muğla Bodrum’da inşaatı süren cami ve külliye için yapılan harcama 2022 itibarıyla 11.4 milyona ulaşırken, Ankara’daki ODTÜ Camisi için yapılan harcama da 11 milyon lirayı aştı. Iğdır’da inşa edilecek Kuran kursu için öngörülen maliyet ise 20 milyon lira oldu. Kızılay’da inşa edilmesi planlanan 15 Temmuz Şehitler Camisi için hesaplanan maliyet ise 250 milyon lira olarak belirlendi. Yardım talep eden TDV şubelerine aktarılan tutar da 4 milyona yaklaştı.