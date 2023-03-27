Ali Erbaş, kendi atadığı ismi 3 gün sonra görevden aldı: Diyanet’e Saray baskısı!

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Genel müdürlük düzeyinde sık değişiklik yaşayan, verilen fetvalar ile eleştiri oklarının hedefinde olan ve gerek bütçesi gerek tarikat ve cemaatlerle ilişkileriyle tepki çeken Diyanet, bir skandalla daha gündeme geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, kendi atadığı genel müdürü 3 gün sonra görevden aldığı ortaya çıktı. Olay, kurum içinde de şaşkınlık yarattı. Buna göre; AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç’un akrabası da olan Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, AKP’den milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. Erbaş, Kurt’un istifa ettiği gün kendisine yakınlığıyla da bilinen Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mustafa Irmaklı’yı vekâleten genel müdür yaptı. Ancak Irmaklı, yalnızca 3 gün sonra yine Erbaş tarafından görevden alındı. Görevden almanın arkasında “Saray talimatı” olduğu iddia edildi.

ORADAN ORAYA ATAMA

Edinilen bilgiye göre, Erbaş’a Saray’dan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanlığını yaptığı KADEM’in yöneticilerinden olan ve Diyanet’te daire başkanlığı yapan Sedide Akbulut’un, genel müdür olması” yönünde “talimat” verildi. Ancak Kurt’un yerine atama yapan Erbaş, zor durumda kaldı. Bu nedenle kendi atadığı ismi 3 gün sonra görevden aldı. Yerine ise Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz’ı atadı. Doymaz’dan boşalan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ise Akbulut getirildi. Böylece Irmaklı’nın atanması ve Saray’dan gelen talimatla başlayan “kriz”, Erbaş’ın kendi kararını geri almasıyla “çözüldü”.

‘İSTİFA’ İDDİASI

Öte yandan, Akbulut’un atanması nedeniyle kurum içinde de tartışma yaşandığı öğrenildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı’nın, “Akbulut’un atanması durumunda istifa edeceğini” söylediği ve “Başka krizler çıkar” dediği belirtilirken, Akbulut’un, Martı’nın görev alanında olmayan bir genel müdürlüğe atanmasıyla olayın kapatıldığı kaydedildi.