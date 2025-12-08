Cumhuriyet gündeme getirmişti... CHP'li Uzun 'süreç başladı' diyerek açıkladı: 'Muğla'da 300'e yakın Afgan işçiyi ucuz iş gücü olarak çalıştıracaklar'

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, yaptığı açıklamada LİMAK ve İÇTAŞ’ın yıllardır “yöre halkına istihdam” söylemiyle meşruiyet aradığını belirterek, şirketlerin Muğla Milas’ta asgari ücrete Afgan işçileri çalıştırmaya hazırlandığını iddia etti.

"TEKNİK BELGELER İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI"

"Aldığımız bilgilere göre, 300'e yakın Afgan için çalışma izin başvurusu yapıldı. E-devlet şifreleri alındı, teknik belgeler için süreç başlatıldı. Halihazırda madende yaklaşık 100 Afgan işçinin çalıştığı, bu sayının kısa sürede 400'e ulaşacağı, üstelik nerede kaldırdıkları dahi belirsiz olduğu ifade ediliyor" diyen Uzun, "Bu şirketler, Milas'ın suyunu, ormanını, zeytinini, toprağını tüketmekle yetinmedi, şimdi de ucuz iş gücü uğruna bölgenin sosyal dokusunu bozmanın peşinde" diyerek Limak ve İçtaş'a tepki gösterdi.

"EMEĞİN UCUZLATILMASINA VE BÖLGEMİZİN SOSYOLOJİK YAPISINI BOZMAK İSTEYENLERE SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a ve kamu otoritelerine çağrıda bulunan Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’a, Milas’ı gözden çıkaran bu şirketlerin gözü dönmüş yöneticilerine ve ‘istihdam’ vaadiyle yanıltılmak istenen hemşehrilerime sesleniyorum: Bu talana, emeğin ucuzlatılmasına ve bölgemizin sosyolojik yapısını bozmak isteyenlere sessiz kalmayacağız; havamızı, suyumuzu, toprağımızı ve Milas’ın onurunu sonuna kadar savunacağız."

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Muğla Milas’taki Limak Holding ve İÇTAŞ tarafından işletilen Yeniköy Kemerköy Termik Santralı’nda çalışan işçiler, yerlerine Pakistanlı işçilerin getirildiğini, buna karşılık yıllardır çalışanların işten çıkarıldığını öne sürmüştü.

Söz konusu iddiayı ilk olarak Cumhuriyet gündeme getirmişti.

Pakistanlı işçilerin sigortasız ve yasadışı çalıştırıldıkları iddia edilmişti.

Ayrıca tecrübesizlikleri nedeniyle iş kazalarının da yaşandığına dikkat çekilmişti.

Santralda görev yapan bir işçi, “Yaklaşık 70-80 Pakistanlı getirildi. Daha da gelecekleri söyleniyor. Bizlerin yanına veriyorlar, onlara işi öğretiyoruz. Sonra da bizim çıkışlarımız veriliyor. Karşı vardiyada 16 kişi çıkarıldı. Bizim vardiyada da ‘60 kişi çıkarılacak’ dendi” ifadelerini kullanmıştı.

Pakistanlı işçilere 500 Avro civarında maaş ödendiğini ileri süren işçi, “Bana 65 bin lira maaş veriyorlar. Benim yerime yaklaşık üç Pakistanlıyı sigortasız çalıştırıyorlar” diye konuşmuştu.

İşçiler, bir kamyon devrilmesine karşın olayın “örtbas edildiğini” anlatmıştı.