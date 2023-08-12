Cumhuriyet gündeme getirmişti: Lozan unutkanlığı Meclis'te

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

Cumhuriyet; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı e-bültende, Türkiye’nin tapu senedi olarak adlandırılan ve 24 Temmuz’da 100. yılı kutlanan Lozan Barış Antlaşması’na yer verilmediğini gündeme getirdi.

CHP’li Kara, konuyu Meclis’e taşıdı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması sitemiyle yazılı soru önergesi verdi.

(Nermin Yıldırım Kara)



“Bağımsızlığımızın uluslararası alanda tescili, Türkiye’nin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıldönümüne gereken önemin verilmemesi ve bu şekilde dışlanması sorgulanmak zorunda” diyen Kara, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olarak değerlendirilen Lozan Barış Antlaşması hakkında MEB gibi önemli bir kurumun yayınladığı e-bültende tek bir ifadenin dahi bulunmaması kabul edilebilir bir tutum değil” ifadelerini kullandı.

Kara, şu soruları yöneltti:

“Bültende Lozan’ın dışlanması kasıtlı bir eylem mi? MEB, Lozan’a karşı hasmane bir tutum içinde mi? Eğer öyleyse bu tutumun kaynağı ne? Lozan Barış Antlaşması’na karşı buradaki yok görme ve dışlama eylemi ders müfredatlarına da yansıyor mu? Lozan’ın farklı yaş gruplarına uygun biçimde tanıtılması için herhangi bir program hazırlandı mı?”