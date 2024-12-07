Cumhuriyet gündemi sarsacak ayrıntılara ulaştı: CHP’li belediyelere yeni operasyon mu?

Yayınlanma: 07.12.2024 - 13:43

Güncelleme: 07.12.2024 - 13:44

Kayyumlar Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam ediyor. 31 mart yerel seçimlerinin ardından CHP’li ve DEM Partili belediyelere peş peşe kayyum atamaları gerçekleştirilirken gözler İstanbul’daki CHP’li belediyelere çevrildi.

CHP tarafından yönetilen ilçe belediyelerine dönük denetimlerin artırılacağı ve operasyonlara zemin hazırlanacağı iddialar arasında.

Cumhuriyet söz konusu iddiaların ayrıntılarına ulaştı. Hem belediye hem de bürokrasi kaynaklarından edinilen bilgiler oldukça çarpıcı.

Gazetemizin ulaştığı bilgiye göre, pazartesi günü İstanbul’da CHP’li ilçe belediyelerine dönük kapsamlı bir denetim yapılacak. Denetimlerde, belediyelerde bulunan 6 denetim müfettişine ek olarak içlerinde mülkiye müfettişlerinin ve bilirkişilerin de olduğu toplam 13 kişilik ekip yer alacak.

BELEDİYE KAYNAKLARI CUMHURİYET'E KONUŞTU

Konuyu Cumhuriyet'e değerlendiren belediye kaynakları, aynı saat aralığında gerçekleşmesi beklenen denetimler sonucu belediyelere çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğine dikkat çekerken denetim kapsamında belediye tarafından çıkılan ihaleler, yapılan satın alımlar, işe alımlar ve sosyal medya paylaşımları başta olmak üzere kapsamlı incelemeler yapılacağı belirtildi.

BELEDİYELER ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Son zamanlarda iktidar ve muhalefet kanadını karşı karşıya getiren belediyelerle ilgili tartışmalarda ilk olarak CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri hakkında bazı konserlere ödenen paralar nedeniyle idari soruşturma başlatılmış, geriye dönük başlatılan soruşturmalar kamuoyunda tepki çekmişti.

İktidar, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) açılan kreşler üzerinden hedef almış ve 2007 tarihli Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uyulmadığı gerekçesiyle kreşlerin kapatılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Son olarak 27 Kasım'da ise Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 'tüzel kişilik' kavramı içine belediyelerin doğrudan veya dolaylı sahip olduğu şirketler de dahil edilmişti.

Böylece belediye şirketlerinin borçları nedeniyle, belediyelere aktarılan paydan kesinti yapılabilmesinin önü açılmıştı.