2022 Katar Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda ile Senegal tur atladı
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda ile Senegal, Ekvador ve Katar'ı saf dışı bırakarak bir üst tura çıkan takımlar oldu.
2022 Katar Dünya Kupası A Grubu'nda 3. maçlar oynandı.
Hollanda ile Katar; Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldi.
Hollanda, 26. dakikada Cody Gakpo ve 49. dakikada Frenkie de Jong'un golleriyle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Puanını 7 yapan Hollanda, gruptan lider olarak çıktı. Katar ise ikinci maçların ardından turnuvaya veda etmişti.
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Grubun diğer karşılaşması ise büyük bir heyecana sahne oldu. Ekvador ile Senegal'in karşı karşıya geldiği maçı Senegal 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Senegal'in golleri 44. dakikada penaltıdan Ismaila Sarr ve 70. dakikada Kalidou Koulibaly attı. Ekvador'un tek golü 67. dakikada Moies Caicedo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Senegal 6 puana yükseldi ve Hollanda'nın arkasından 2. olarak tur atladı. Ekvador, 4 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.
Hollanda, ikinci turda B Grubu'ndan ikinci sırada çıkacak takım ile karşıaşacak. Senegal, B Grubu'nun birincisi ile karşılaşacak.
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