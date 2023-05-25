Cumhuriyet, Kütahya'da sokağın nabzını tuttu: AKP artık zarar veriyor

Yayınlanma: 25.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 03:34

Kütahya, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde kararını Cumhur İttfakı’ndan yana kullanan illerden biri. Erdoğan yüzde 66.31, Kılıçdaroğlu yüzde 26.38, Oğan yüzde 6.67 ve İnce 0.64 oy aldı. Cumhur İttifakı milletvekili seçimlerinde yüzde 67.87 oy alırken Millet İttifakı ise 27.29 oranında oy alarak ikinci parti oldu. 2018 cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 71.06 oy alan Erdoğan, 2023 seçimlerinde 4.75’lik oy kaybı yaşadı. 580 bin nüfusa sahip, göç alan ve yeni fabrikalarla büyüyen Kütahya iki üniversitesi ile aslında bir öğrenci kenti diyebiliriz. Sokaklarda dolaştığınızda hemen hemen 10 kişiden birinin başı kapalı. Giyilen kıyafetler ise tamamen modern...

ALGI OPERASYONLARI

14 Mayıs seçimlerinde oyunu Cumhur İttifakı’ndan yana kullananların çoğu kendilerini muhafazakâr olarak tanımlıyor. Kararlarında yıllardır yaşanan ekonomik kriz değil, ülke meselesi etkili olmuş. 14 Mayıs seçimlerinde seçmeni etkileyenlerin başında Erdoğan’ın mitinglerinde gösterdiği montajlı videolar ve Millet İttifakı’nın PKK ile aynı masada oturduğu iddiası. Ulusal basını olduğu gibi yerel basını da etkisi altına alan AKP, istediği başlığı attırmış, algı operasyonları yapmış.

Muhafazakâr bir ilin CHP İl başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ile parti binasında sohbet ettik. Umutlu olduklarını söyleyen Şahbaz, “AKP’liler bizim PKK’li olduğumuzu gösteren afişler astı. Pazaryerinde broşür dağıtan kadın arkadaşlarımız PKK’li diye darp edildi. Bu düzen değişecek. Sandığa gitmeyenler ve küskünleri ikna edeceğiz” dedi.

‘AKP ARTIK ZARAR VERİYOR’

Millet İttifakı’nın 2018 seçimine göre oylarını artırmasında etkili olanların çoğu genç seçmen. Sokak sokak dolaşan parti yöneticileri Kütahya’da en az 3 puan oylarının artmasını hedefliyor. Türkiye genelinde ise 21 yıllık iktidarın biteceğinden ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağından emin.

İki seçimdir AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir seçmen, “PKK ile aynı masada değiller ama aynı görüşteler. PKK, resmi olmadan 6’lı masayı destekliyor” diyor. Peki, “Erdoğan, PKK’ye ‘Çadır Mahkemeleri’ kurdu. “Öcalan’ın mektubunu TRT’de okuttu” diye sorduğumda “O eskide kaldı. Şimdi başka” cevabını veriyor. Asgari ücretle bir firmada çalışan bu seçmen yaşanan ekonomik kriz için ise kararını pek etkilemeyeceği görüşünde. Tekrar Erdoğan’a oy vermesinin gerekçesini TOGG, İHA, SİHA ve asgari ücrete yapılan zamların etkili olduğunu paylaşıyor.

(Mehmet İnmez kahvede yurttaşın dertlerini dinledi.)

‘İSTİSMAR VE YALAN’

10 yıldır MHP’ye üyesi olduktan sonra CHP’ye geçen kurye H.Ş “Erdoğan, din istismarcılığı yapıyor, yalan söylüyor ve devlet imkânlarını kullanıyor. Kılıçdaroğlu ise çok dürüst. Bu dürüstlük toplumda yer bulmuyor. Evinin mutfağını paylaşması insanları etkilemiyor. Yalan söyleyecekti. Yalan söylemediği ve dürüst olduğu için kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce AKP’ye destek veren ve son seçimlerde Millet İttifakı’na oy veren ayakkabıcı A.V.,şunları kaydetti: “Artık değişimin şart olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik kriz bizi zorluyor. Maaşlar ile geçinmek imkânsız. Kutuplaşmaktan bıktık. Ülke yönetimine taze bir kan gelmeli. AKP ülkeye artık zarar veriyor. Eğer cumhurbaşkanlığını tekrar alırsa inanın ne demokrasi ne adalet kalır.”

Kuryelik yapan A.M., “Ekonomik krizin ve kutuplaşmanın sebeplerinden biri Erdoğan’dır. Bunu oy verenlerin hepsi biliyor. Ancak, diğer adayların Erdoğan’dan daha iyisini yapacağı görüşünde değilim. Millet İttifakı seçimlerde masayı dağıttı. Daha seçilmeden ayrıştılar. 7 kişi aynı anda nasıl karar verecek” ifadelerini kullandı.

CHP’li bir parti yöneticisi ise ilk turda kazanmama nedenini milletvekili listelerine ve aday seçimine bağlıyor. Partili “Kılıçdaroğlu iyi bir devlet adamı. Bu tartışılmaz. Ama yıllardır yıprandı. Buna rağmen 28 Mayıs’ta kazanma ihtimali var. Çünkü Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin düşüncesi etkili” diye konuştu.

‘GELECEĞİM BELİRSİZ’

İlk defa oy kullanan 18 yaşındaki bir genç, “Bizler daha modern bir dünya istiyoruz. Babam ve annem Erdoğan’dan yana. Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Kendim için bir gelecek hayali yapamıyorum. Üniversiteyi bitirsem iş bulamayacağım. Evlilik planı yapsam eşya alamayacağım. Oy verenler ülkenin bekasını düşünüyor. Ben ülkenin bekasında bir sorun göremiyorum. Asıl sorun ekonomik” diyor.