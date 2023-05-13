Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı... Kerem Kınık istifa etti

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 02:00

Cumhuriyet, 6 Şubat depremlerinin 5. gününde depremzedeler kar altında sokakta beklerken Kızılay’ın yurttaşa dağıtılması gereken çadırları AHBAP’a sattığını ortaya çıkarmıştı. Muhalefet ve yurttaş Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı skandal sonrası istifaya davet etmişti. Haber ilk başta yalanlanmış ardından da Kınık yaptığı açıklamada söz konusu olaydan bilgisi olmadığını açıklamıştı.

‘DALKAVUK’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada Kızılay’a sahip çıkarak “Kızılay’ımıza saldıran, birçok STK’mize saldıran bu dalkavuklara, asla kulak asmayın” demişti. Seçime 2 gün kala Erdoğan, aksi yönde bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün katıldığı bir yayında gençlerin sorularını yanıtladı. Hatay Kırıkhanlı bir depremzede genç, Erdoğan’a Kızılay’ın çadır satmasını sordu. Erdoğan’ın yanıtı “Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay’ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir” oldu.

Erdoğan’ın “Üzüldüm” açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevi bıraktı.

KIZILAY OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Kınık istifasının ardından sosyal medya hesabından ayetli paylaşım yaptı. Kınık, “Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!” diye yazdı.

CHP’li Veli Ağbaba ise Kınık’ın istifası için “Onca yolsuzluğa, skandala bulaş. 155 yıllık Kızılay’ı ticarethaneye dönüştür. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi seçime iki gün kala işgal ettiğiniz makamdan istifa et” yorumunu yaptı.

Öte yandan Kızılay Yönetim Kurulu dün olağanüstü toplanarak oybirliği ile genel kurula gitme kararı aldı. 2016’dan bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık’ın yerine Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz geçti.