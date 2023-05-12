Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım’dan 'Kerem Kınık' paylaşımı!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:56

Güncelleme: 12.05.2023 - 18:18

Cumhuriyet gazetesinin ortaya çıkardığı 'çadır satma' skandalının ardından tepkilerin odağı haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifasının yankıları sürüyor.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Bir süre önce Kızılay’ın İstanbul Şubesi’ni yöneten Yıldırım Ailesi'nden ilk tepki, AKP’li Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım'dan geldi.

İlhami Yıldırım, Kınık’ın istifasının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Çok şükür istifa etti” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhuriyet, Kızılay’ın deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği’ne sattığını ortaya çıkarmıştı.

Tepkilerin ardından "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" diyerek istifa etmeyeceğini açıklayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medyasından kendi fotoğrafını paylaşarak “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” demişti.