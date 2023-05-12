Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifasının ardından Fatih Altaylı'dan ilk yorum: 'Bay Bay Kerem'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 16:57

Güncelleme: 12.05.2023 - 17:07

Türkiye'yi sarsan ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Kızılay'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.

ERDOĞAN 'ÜZÜLDÜ', İSTİFA ETTİ

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kızılay skandalına ilişkin yaptığı açıklamada "Üzüldüm" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'ın 'Üzüldüm' demesinin üzerinden 24 saat geçmeden Kerem Kınık istifa etti.

Kerem Kınık'ın 96 gün sonra görevinden istifa etmesinin ardından; gözler, Kınık'ı en çok eleştiren isimlerin başında gelen gazeteci Fatih Altaylı'ya çevrildi.

"BAY BAY KEREM"

Altaylı, Kınık'ın istifa ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kerem Kınık'ın bir fotoğrafını paylaşan Altaylı, "Bay Bay Kerem" ifadelerini kullandı.

Bay Bay Kerem pic.twitter.com/WkTZRpTiI8 — Fatih Altayli ?????? (@fatihaltayli) May 12, 2023

SAĞLIK BAKANI KOCA DA İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Çadır skandalının ardından istifa etmeyi düşünmeyen ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Kınık'a, önceki gün bir tepki de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti.

Gençler Bakan Koca'ya, Kızılay'ın kan satmasına yönelik tepkileri hatırlatarak bu konu hakkında ne düşündüğünü sormuştu.

Bakan Koca "Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu" diye konuşmuştu.

ALTAYLI'DAN KINIK'A: 'KİME GÜVENİYORSUN?'

Koca'nın ifadeleri sosyal medyada gündem olurken; gazeteci Fatih Altaylı da söz konusu açıklamayı Twitter hesabından alıntılayarak, Kızılay Başkanı Kınık'a seslenmişti.

Altaylı, "Duyuyor musun Kerem Kınık Efendi. Sağlık Bakanı sana söylüyor. Adamsan istifa et diyor. Ama sen ne onu, ne de başkalarını umursuyorsun. Kime güveniyorsun, kim koruyor, bu umursamazlığın, bu mesnetsiz ve hatta edepsiz özgüvenin arkasına ne veya kim var çok merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.