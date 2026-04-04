İBB Davası'nda kamerayla gözetleme... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nda önceki gün ara kararın açıklandığı duruşmada, çarpıcı bir açıklama yapılmıştı.

"BEYAZ KAMERALARLA NOTLARIMIZ VE TELEFONLARIMIZ GÖZÜKEBİLİYOR"

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya, şunları kaydetmişti:

“Dün İmamoğlu’nun not olayından sonra duruşma salonundaki beyaz kameraların altına yeni siyah kameralar takıldı. Bu kameralarla notlarımız, telefonlarımız hepsi gözükebiliyor. Bunu baskı altına alma girişimi olarak değerlendiriyoruz.”

Kaya'nın bu açıklaması haberleştirilerek, kamuoyu ile de paylaşılmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Başsavcılığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bir televizyon programında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının 02/04/2026 tarihli duruşmasında söz alan bir sanık avukatının; duruşma salonundaki kameraların değiştirildiği, duruşmaya katılım sağlayan avukatların bilgisayar ve telefonlarını görecek şekilde konumlandırıldığı, bu görüntülerin başka yerlerden takip edildiğinden şüphelenildiği ve bu durumun savunma hakkını ihlal ettiği yönünde beyanlarda bulunduğu haberleştirilmiş ise de;

Cumhuriyet Başsavcılığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonları, bilindiği üzere, taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Gelişen teknolojik imkanlar doğrultusunda kampüs içerisinde zamanla yenilenen güvenlik sistemlerinin, savunma hakkının kısıtlanması ya da taraf avukatlarının veya katılımcıların bireysel alanlarının kayıt altına alınması gibi bir amacı taşımadığı gibi; 1 nolu duruşma salonunun görüntüleme güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi planlaması duruşma tarihinden çok daha önce yapılmış olup, somut dava dosyası ile ilgili değildir."