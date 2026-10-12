Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 96. gün: Dilek İmamoğlu'nun yeğeni dahil 7 kişinin adli kontrolü kaldırıldı!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda görülen 96’ncı gününde devam ediyor.

Tutuksuz sanıkların savunmalarının alındığı ikinci celsesi 17 Ağustos’ta başlayan davada bugüne kadar 325 kişiden 312'si beyanda bulundu.

Dosyada yer alan 9 firari isimle beraber Ağaç AŞ’ye yönelik ek iddianameyle dosyaya dahil edilen kişilerle birlikte toplam 21 kişi daha savunma yapacak.

İMAMOĞLU BU HAFTA SAVUNMA YAPACAK

Ardından salı ya da çarşamba günü ilk celsede savunmasını yapamayan Ekrem İmamoğlu’nun savunmasını yapması ve ikinci celsenin tamamlanması bekleniyor.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN BİLDİRİYOR

İBB davasını, Cumhuriyet yerinde izliyor.

İşte Silivri'de anbean yaşananlar...

19.15 | İKİNCİ ARA VERİLDİ

Duruşmaya, Çiçek'in avukatının beyanının ardından bir ara daha verildi.

18.00 | KAPKİ İLE ÇİÇEK ARASINDA TARTIŞMA

Daha sonra kürsüye etkin pişmanlıkçı Ahmet Çiçek geldi.

Reklamcı Murat Kapki’ye yüzde 6 komisyon karşılığında fatura kestiğini ve Kapki’nin kendisine altı iPhone verdiğini öne süren Çiçek, 2023-2024 yılları arasında şirketlerden çıkarılan paraların Kapki’nin ofisinde toplandığını öne süren Çiçek, bir defasında paraların iki bavul içinde Berat Kapki aracılığıyla götürüldüğünü iddia etti. Kapki’nin kendisinden WhatsApp yazışmalarını silmesini istediğini ancak yazışmaları savcılığa teslim ettiğini belirten Çiçek, telefonlarla ilgili olarak “Ben de bana fazla kaldığı için verilen telefonların CHP'li delegelere dağıtılan telefonlar olduğunu düşünmüştüm” dedi.

Beş telefonun faturasını savcılığa sunduğunu, ifadesinde, söz konusu telefonların o tarihte henüz satışa iPhone 16 Pro Max olduğu bilgisini ise sonradan savcılıkta düzelttiğini söyledi.

Kapki ise Çiçek'in beyanlarına tepki gösterek çeşitli tanıkların mahkemeye çağırılarak dinlenmesini istedi.

"BU ALGIYI BEN YARATMADIM MURAT BEY"

Daha sonra İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da söz alarak Çiçek’in 2019 seçimlerinden sonra reklam sektöründeki işler için kendisiyle anlaşılması gerektiği yönündeki iddiasını sordu. Kendisiyle hiç çalışmayan Çiçek’in bu kanaate nasıl vardığını soran Ongun’a Çiçek, “Bu şekilde bir algı var. Bunun suçlusu ben değilim Murat Bey. Bu algıyı ben yaratmıyorum” yanıtını verdi.

"BU HAFTA SONU YİNE EVİ ARANDI"

Daha sonra söz alan Kapki’nin avukatlarından Fikret Aras ise Çiçek’in anlattığı fatura, telefon ve bavul iddialarının İBB soruşturmasıyla bağlantısının bulunmadığını savundu. Aras, “Ahmet Çiçek’in beyanları yalandır veya doğrudurdan öte, İBB dosyasıyla uzaktan yakından bir ilgisi yok” dedi.

19 aydır tutuklu olan Kapki’nin evinin hafta sonunda yeniden arandığını da belirten avukat Aras, “Bu hafta sonu müvekkilimin evi yeniden arandı” diyerek müvekkilinin tutukluluk durumunun tekrardan değerlendirilmesini istedi.

Mahkeme başkanı ise "Murat Kapki'nin evinin aranmasının dosyamızla alakası yok" dedi.

18.00 | “İFADELERİNİZ SEBEBİYLE 5,5 AYDIR TUTUKLUYUM”

Hancı’nın ardından, geçen hafta Esenyurt Belediyesi’ndeki kayyım yönetimine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Orhan Yıldırım geldi. Duruşma savcısı, önceki beyanlarını tekrarladığını belirten Yıldırım’a “Murat Dağdeviren'e Ağaç AŞ'de biriken alacaklarımı alabilmek için peyderpey yaklaşık 3 milyon TL civarı para göndermiştim” ifadesini sordu.

Yıldırım, parayı borç olarak gönderdiğini ve Dağdeviren’e para göndermesinin ardından Ağaç AŞ’den ödemelerini daha rahat aldığını ve daha rahat randevu bulabildiğini söyledi. Yıldırım’a daha sonra soru soran Dağdeviren ise Yıldırım’ın beyanları sebebiyle 5,5 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak “Ben senden rüşvet aldım mı? Aracılık ettim mi?” sorusunu yöneltirken Yıldırım “Onu kesinlikle söylemedim. Murat benden rüşvet almadı, yukarıya vereceğim demedi. Bu cümleleri kurmadım zaten. Benim ifadelerimde öyle bir şey yok” dedi.

15.45 | DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Aranın ardından izleyiciler, tutukluları “Foncular dışarıda, başkanlar içeride” sloganlarıyla karşıladı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ağaç A.Ş. eski Satın Alma Müdürü Selim Marangoz, Genel Müdür Ali Sukas ve Planlama Müdürü Ümit Polat’ın ağaç alımlarındaki rolüne ilişkin konuşurken Marangoz, Sukas’ın göreve başlamadan önce kendisine Polat’ın rüşvet ilişkileri nedeniyle satın alma müdürlüğünden alınacağını söylediğini, göreve başladıktan sonra ise Polat’ın kendisini Sukas’a karşı dikkatli olması ve tedarikçiler üzerinden para talep ettirmeye çalışabileceği konusunda uyardığını anlattı.

Sukas’ın da Polat’ı kendi adını kullanarak tedarikçilerden zorla para almakla suçladığını belirten Marangoz, iki tarafın da birbirini suçladığını söyledi. Marangoz, bazı ağaç alımlarının ihtiyaçtan fazla olduğunu düşündüğünü, alımların parçalara bölünerek yapıldığını ve Sukas’ın onayıyla gerçekleştirildiğini de öne sürdü.

Daha sonra çapraz sorguya geçilirken duruşma savcısı, Dilek İmamoğlu’nun yeğeni Derya Dağdeviren’in tutuklu eşi Murat Dağdeviren ile ilgili “Hiçbir iş yapmadan ciddi karlar elde etti demişsiniz. Bu süreçte açık bir imtiyaz mı tanındı?" diye sordu. Marangoz, "Bilemiyorum, bu benim tahminim" yanıtını verirken savcının "Nedir tahmininiz?" sorusu üzerine Marangoz, “Başkanla (Ekrem İmamoğlu) yakınlığı vardı" dedi. Savcı "Başkandan size böyle bir talimat mı geldi?" sorusunu yöneltirken Marangoz, "Bana böyle bir talimat gelmedi" ifadelerini kullandı.

“KIZLARIMA SADECE ANNELERİNİN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIĞINI SÖYLEYEBİLDİM”

Daha sonra İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı, İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı savunmasını tamamladı. Göreve siyasi nedenlerle değil, akademik uzmanlığı nedeniyle davet edildiğini söylerken “Gözaltına alındığım gün iki kızıma söyleyebildiğim tek şey, annelerinin yanlış bir şey yapmadığıydı. O günden bugüne kızlarımın gözlerinin içine bakarak bunu söyleyebiliyor olmam, benim için bu davanın kendisinden bile önemli bir gerçekliktir” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaların iki ihalenin onay belgelerine attığı imzaya dayandığını belirten Hancı, “Bu imzalar bana aittir ve görevimin gereğidir” dedi. İhale süreçlerinin ilgili şube müdürlükleri, teknik heyet ve ihale komisyonu tarafından yürütüldüğünü, kendisinin ise ihale yetkilisi olarak nihai onay verdiğini anlatan Hancı, süs bitkisi üretici belgesi ve iş deneyimi şartlarının mevzuata uygun olduğunu ve benzer koşulların kendisinden önceki yıllarda da uygulandığını savundu. İhalelerde rekabetin kısıtlandığı iddiasını reddeden Hancı, her iki ihalenin de yaklaşık maliyetin altında tamamlandığını ve bilirkişi raporlarında kamu zararı hesabı yapılmadığını söyledi.

Hancı’nın savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu ve çeşitli İBB bürokratlarının Hancı kürsüyü terk ederken ona sarıldıkları görüldü.

14.20 | İLK ARA VERİLDİ

İBB eski Baş Hukuk Müşaviri Avukat Eren Sönmez’in savunmasının ardından duruşmaya ilk ara verildi.

14.00 | 7 KİŞİNİN ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI: DİLEK İMAMOĞLU'NUN YEĞENİ DE ARALARINDA

Ateş’in avukat savunmasının ardından mahkeme heyeti, Ağaç AŞ’ye yönelik ek iddianame kapsamında ev hapsinde bulunan sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı.

Bu kapsamda Mustafa Atlı, Sezer Ada Ateş, Tuğba Ölmez Hancı, Yasin Çağatay Seçkin, Esra Köymen ve Binali Sarıtaş’ın ev hapisleri kaldırıldı.

Ev hapsi tedbiri kaldırılanlar arasında Dilek İmamoğlu’nun yeğeni Derya Dağdeviren de yer alıyor.

12.30 | "KIZIMIZIN GÖZÜ ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDIM"

Ardından kürsüye, İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürü Sezer Ada Ateş geldi.

Tek eylemde yer alan ihale süreçleriyle ilgili suçlandığını ve 150 gündür ev hapsinde olduğunu belirten Ateş, “2024 kışlık bitkisel materyal ihalesine iki firma teklif vermiş, kazanan firma yaklaşık maliyetin altında kalmış. Eylem 151’de bahsedilen ihale ile ilgili ne şikayet ne de iptal durumu olmamış. Her yıl Sayıştay denetimi Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenen ihalelerimizde herhangi bir kamu zararı tespiti olmamış ve iddianamede de herhangi bir kamu zararına ait tek bir rakam da bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Savunmasında gözyaşlarını tutamayan Ateş, kendisinin ve ailesinin hayatları boyunca kamu yararı için çalıştığını söylerken “Kızımın gözü önünde gözaltına alındım. Bugün onun, 14 yaşındaki kızımın yaşadığı korkuyu bir anne olarak size anlatamıyorum. 8 Mayıs 2026 tarihinde gözaltına alındım. Ardından hakkımda konutu terk etmeme kararı verildi. 150 gündür elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunmaktayım” dedi.

12.00 | "KREŞ BAĞIŞI İSTENDİ"

Özel’in avukat savunmalarının ardından kürsüye, Damm İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketi ortaklarından Mustafa Duhan Demir geldi.

Demir, Üsküdar’daki arazisine ilişkin imar planı değişikliği sürecinde tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi: “Adem Altıntaş aracılığı ile imar plan değişikliği talebini Resul Emrah Şahan’a ben iletmedim. Adem Altıntaş’tan imar değişikliği talebini Resul Emrah Şahan’a iletmesini hiç istemedim. Bilmediğiniz, tanımadığınız birine bir şeyin iletilmesini isteyemezsiniz, herhangi bir görüşme de yapmadık.”

Plan değişikliği sürecinin ilerlemesi için kendisinden kreş bağışı istendiğini öne süren Demir, işlemlerin bekletileceği baskısı nedeniyle bağışı bir kez kabul etmek zorunda kaldığını, sonraki talepleri ise reddettiğini iddia etti. Demir, “Yalnızca bir kez zorla istenen bağışı işlemlerin süresiz bekletileceği baskısıyla mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Bunun üzerine tekrar karşılaştığım talepleri ise reddettim ama işlerim 5 yıldır bekliyor” diye konuştu.

11.55 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuksuz sanıklar ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından ilk savunma için kürsüye, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel geldi.

Ağaç AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Başkanlığı dönemindeki görevleri nedeniyle yöneltilen suçlamaları reddeden Özel, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının ana ihalesinde herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını söyledi.

İddia konusu doğrudan alımların ana ihaleden dokuz ay sonra gerçekleştirildiğini vurgulayan Özel “İhaleye fesat karıştırmam mümkün değil, çünkü bir ihale görevlisi değilim” dedi.

Ağaç AŞ'nin iç yönergesi ve satın alma prosedürüne işaret eden Özel, 3G kapsamındaki doğrudan alımlarda ihale yetkisinin şirketin genel müdürüne ait olduğunu savundu. Bilirkişi raporunda yönetim kurulu üyelerinin şirketin tüm süreçlerinden sorumlu tutulduğunu ancak kendisinin suçlamaya konu işlemlere katıldığını gösteren somut bir tespit bulunmadığını belirten Özel, “Hiçbir aşamada yer almadığım bir ihale ve yetkimde bulunmayan, ihale niteliği taşımayan doğrudan alımlar nedeniyle suçlanmayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.