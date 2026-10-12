Son dakika... Sırada İBB mi var? Özgür Çelik'ten canlı yayında net açıklama: 'İBB'ye çökülemez, nokta!'

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Ahmak davası' üzerinden ceza verilmesi ve İBB'de yeniden seçim yapılması iddialarına yanıt verdi.

Halk TV'de canlı yayına katılan Çelik, spor gündemi ile konuşmasına başladı.

HAKEM SKANDALI

Hakem skandalı ve TFF'deki istifalara dair "Hayatın her alanında ve devletin tüm kurumlarında çürüme ile karşı karşıyayız. Spordaki başarılarımızın düşüyor olması siyasetin gereğinden fazlasıyla spora müdahalesiyle ilgili" dedi.

"TORPİL" AÇIKLAMASINA TEPKİ

Çelik, Ankara 2'nci Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir'in 70 baro kayıtlı avukatın hakim ve savcı olduğunu açıklamasına da tepki gösterdi:

"Burada iki soruyu Türkiye kamuoyuna sunmak lazım. Acaba kaç tane İstanbul 2'nci Barosundan avukat, hakim ve savcı yapıldı? Bu hakim ve savcılar hangi davalara bakıyor? Önce belediye operasyonları ve sonrasında siyasi partilerin kurumsal kimliğine yapılan operasyonları kimler yönetiyor? En az fon skandalı kadar büyük bir konudur. Bu konuyu Türkiye yüksek sesle tartışmalıdır. Yetkili kurumların bir an önce açıklama yapması lazım."

Çelik, "Bu sözler nasıl bağlamından koparılabilir? Mülakatları kaldıracağız, dediler. İnsanlar KPSS puanı alıyorlar ama birilerinin siyasal bağlantıları ile öğretmen oluyor, savcı oluyor. İşte Türkiye'nin geldiği yer burası. Yargıya güven düştü. İşte sebep!" diyerek tepki gösterdi.

ATAŞEHİR'DE NELER YAŞANDI?

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından Murat Güneş Başkanvekili seçilmişti. Güneş de geçtiğimiz hafta belediyeye yönelik operasyonda tutuklandı.

Yeni belediye başkanvekili seçiminde ise AKP kazandı. Belediye yıllar sonra AKP'ye geçmiş oldu.

Çelik, süreç içerisinde yaşananları anlattı:

"Transfer teklifi geldi, Murat Güneş reddetti. İstifa tehdidi geldi, Murat Güneş reddetti. Önüne bir ifade geldi ve diyor ki 'Benim belediyeden alacağım vardı. 250 bin dolar rüşvet istediler ben de 50 bin dolar verdim.' Alacağı 2 milyon ama 12 milyon rüşvet verdiğini iddia ediyor. Bu gerekçelerle Murat Güneş istifaya ve AKP'ye zorlanıyor. 6 belediye meclis üyesi transfer edildi. Güneş 1 Ekim'de açıklama yaptı. 3 Ekim'de gözaltına alındı."

Ataşehir'de yapılanın seçim değil operasyon olduğunu söyleyen Çelik, Ekrem Köse'nin seçime gideceğine dair konuştuğunu aktardı. 18'e 18 meclis üyesi eşitliğinin bozulduğunu ve bu nedenle seçime girmediklerini söyledi:

"Bizim sayımızdan 10 katı fazla olan polis sabahın köründe 'İlçe seçim kuruluna girmezsiniz' dedi. Gidip mazbataları yapıştırdık. Çünkü biz yetkiyi seçmenden alıyoruz. Ataşehir halkı bunu unutmayacak bir kez daha kazanacağız."

AKP EYÜP SEÇİMİNİ YARGIYA TAŞIYACAK

Eyüpsultan Belediyesinde yapılan seçimde CHP'nin adayı seçildi. Ancak AKP konuya itiraz edeceğini duyurdu.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Eyüpsultan'a hayırlı olsun. Yargı gerekeni yapacaktır" dedi.

Çelik, Özdemir'in bu ifadelerinin yargıya talimat olduğunu ifade etti.

SIRADA İBB Mİ VAR?

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'ye geçeceği iddialarına da yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu'na açılan "Ahmak davası" dışında Yargıtay'da olduğunu söyledi. Çelik, "İBB'ye çökülemez, nokta" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçişine dair konuşan Çelik çok kritik bir açıklamada bulundu: