Cumhuriyet yazdı, AKP 'torba yasa'da geri adım attı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:38

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:38

AKP’nin sağlık alanında düzenlemeler içeren 38 maddelik yasa teklifi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşüldü.

Gece 01.10’a kadar süren yasa tasarısı muhalefet şerhiyle komisyondan geçerken Cumhuriyet’in dün “Hayati tehlikeye yol açar” başlığıyla gündeme getirdiği ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personelinin de TSK veya jandarma emrinde yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirilebilmesine yol açacak 27. Madde ve 3.,6. ve 36. maddeler, oylamaya geçilmeden AKP tarafından geri çekildi.

“TEK ADAMCI SİSTEMİN SONUCU”

Bu geri adımda basın ve başta CHP olmak üzere muhalefet üzerinden yaratılan kamuoyunun önemine değinen komisyon üyesi CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, “Bu tavır bile kanun tekliflerinin nasıl yangından mal kaçırır gibi alelacele hazırlandığını gösteriyor” dedi.

Tek adamcı sistemde tasarıların Saray’da Cumhurbaşkanı ya da bakanlar tarafından hazırlanıp milletvekillerinin önüne konduğunu belirten Şahin, “Sonrasında da kaş yaparken göz çıkarılıyor ve sakıncalı durumlar oluşuyor” ifadelerini kullandı. 27. Maddeyle ilgili sorunun kalıcı çözümü gerektiğini söyleyen Şahin, “Bu da ancak askeri sağlık sistemine geri dönmesi ve uzman kadroların görevlendirilmesi ile mümkündür” dedi.