Cumhuriyet yazmıştı... İmamoğlu o raporu hatırlattı: 'Yalan konuşuyorlar'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:45

Güncelleme: 06.03.2024 - 17:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da vatandaş ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Gazetesi, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kurum’un “İstanbullunun gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmayacak” sözlerine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı’nda Kanal İstanbul’a yer verildiğini yazdı.

"YALAN KONUŞUYORLAR"

Raporu gündeme getiren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kanal İstanbul meselesi hepimizin baş belasıdır unutmayın. Kanal İstanbul, İstanbul'u yok etme projesidir. Kanal İstanbul projesi sizin geleceğiniz. Şu anda kime sorsan ağzı kapalı. Sus pus. Hiç kimse, Kanal İstanbul ile ilgili tek cümle etmiyor. 'İstanbul'un gündeminde olmayan benim de gündemimde yok' diyor. Ama yalan konuşuyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı’nda, Kanal İstanbul'un yüzde 20'sinin tamamlandığı, İBB'nin açmış olduğu davalardan dolayı yapılmadığını, 2028'e kadar yüzde 45'inin tamamlanacağını ve Kanal'ın yapılacağını söylüyor. Bundan sonraki faaliyetin de 356 milyar lirayı da harcayacaklarını anlatıyor.

Peki, bu bakanlığın raporu yalan konuşmuyor. Yalan konuşan İstanbul'a aday olan kişi. Bu rapordan sonra adaya sorduklarında bakalım ne diyecek. Ben size söyleyeyim sus pus olacak. Hiçbir şey diyemeyecek. Onların sözü o bir kişi konuşana kadar. O siyah derse hepsi siyah diyor, beyaz derse hepsi beyaz diyor. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Millet, kanun, hukuk ne derse onu yapıyorum. "



