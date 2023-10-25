Cumhuriyetin 100. yılına günler kala... AKP'li başkan cumhuriyet kazanımını hedef aldı
AKP'li Balıkesir Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, cumhuriyetin 100. yıl dönümüne günler kala harf inkılabını hedef aldı. Bahçavan'ın sözlerine belediye meclis üyeleri tepki gösterdi.
AKP'nin cumhuriyetin kazanımlarına yönelik müdahaleleri devam ederken AKP'li Balıkesir Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, harf inkılabını hedef aldı.
İslamcılar tarafından sıkça dile getirilen 'bir gecede cahil kaldık' argümanını dile getiren Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin dünkü Belediye Meclis Toplantısı'nda konuştu.
SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Meclis toplantısında oturumu yöneten Bahçavan'a belediye meclis üyeleri tepki gösterdi. Bahçavan'ın o sözleri kameralara yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!