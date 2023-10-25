Cumhuriyetimizin 100.Yılı
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Cumhuriyetin 100. yılına günler kala... AKP'li başkan cumhuriyet kazanımını hedef aldı

AKP'li Balıkesir Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, cumhuriyetin 100. yıl dönümüne günler kala harf inkılabını hedef aldı. Bahçavan'ın sözlerine belediye meclis üyeleri tepki gösterdi.

Can Uğur
Yayınlanma: 25.10.2023 - 19:41
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AKP'nin cumhuriyetin kazanımlarına yönelik müdahaleleri devam ederken AKP'li Balıkesir Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, harf inkılabını hedef aldı.

İslamcılar tarafından sıkça dile getirilen 'bir gecede cahil kaldık' argümanını dile getiren Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin dünkü Belediye Meclis Toplantısı'nda konuştu.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Meclis toplantısında oturumu yöneten Bahçavan'a belediye meclis üyeleri tepki gösterdi. Bahçavan'ın o sözleri kameralara yansıdı.


Cumhuriyet

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