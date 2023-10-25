Cumhuriyetimizin 100 yılında! Atatürk bayrağınız Cumhuriyet'ten

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:17

Güncelleme: 26.10.2023 - 00:21

Büyük Atatürk'ün emaneti Cumhuriyetimizin 100. yılını unutturmaya çalışanlara inat, 29 Ekim öncesinde balkonumuzu, penceremizi, evimizin bir köşesini kırmızı-beyazla, ulu önderin portreleri ve bayraklarla süsleyelim.

ATATÜRK BAYRAĞINIZ CUMHURİYET'TEN!

Gazetemizle birlikte bugün tüm okurlarımıza Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Atatürk bayrağı hediye ediyoruz.

CUMHURİYET'TEN 100. YILA ÖZEL 100 SAYFA!

Gazetemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır arşivlik bir içerikle pazar günü bayiilerde olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 sayfalık 29 Ekim özel sayısında, Cumhuriyetimizin dünü ile bugününe ışık tutan yazı, söyleşi ve görüşler yer alacak.

BUGÜN CUMHURİYET ALIN!

40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Özel Sayısı Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlandı. 72 sayfalık özel sayı, tematik bütünlükle usta yazarlardan incelemeler, söyleşiler ve tanıtımlarla Cumhuriyet'in bugünkü sayısında sizlerle buluşacak.