Cumhur'un 'eleman'ı Sinan Oğan: Tabanımızla istişare ettik ve en doğru kararın Erdoğan'ı desteklemek olduğunu gördük

Yayınlanma: 27.05.2023 - 14:31

Güncelleme: 27.05.2023 - 14:42

28 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması öncesi Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini ilan eden, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Antalya'da bir otelde düzenlenen programda konuştu.

Oğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bulunduğu programdaki konuşmasında, 14 Mayıs öncesinde Antalya programını iptal ettiklerini, o gün kendileri için oy istemeye gelmeyi planladıkları kente bugün Erdoğan için oy istemeye geldiğini belirtti.

Erdoğan'ı destekleme kararı vermeden önce Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Oğan, Kılıçdaroğlu'na, "Türkiye'nin içinden geçtiği hassas süreci görüyorsunuz. Etrafımızda yaşananları görüyorsunuz. Mevcut geçilmiş olan sistemde cumhurbaşkanlığı ile parlamentonun aynı ittifakta olmasının önemini de biliyorsunuz. Siz eğer bizim desteğimizle yarın seçilirseniz parlamento çoğunluğunu elde edememiş bir cumhurbaşkanı olarak ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?" diye sorduğunu dile getirdi.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Oğan, bu sorusuna cevap alamadığını öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim 21 yıl bir iktidarı yorar, yıpratır. Muhalefete de büyük bir imkan sunar. Karşınızda 21 yıldır sürekli iktidar olan birinin olması muhalefet için büyük bir avantajdır aslında. Siz herkesi toplamışsınız. Birbiriyle çok farklı tellerden çalan insanları bir araya toplamışsınız. Oy oranına bakmadan Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlıklar vermişsiniz bol keseden milletvekillerini dağıtmışınız. Günün sonunda ise parlamento çoğunluğunu alamamışsınız, dersinize çalışmamışsınız. Millet size güvenmemiş, size güvenmediği için parlamentoyu teslim etmemiş. Siz gelmişsiniz milletin meclisinin güvenini alamamış birisi olarak bana, 'bana destek olun' diyorsunuz. Sen milletten güven alamamışsın ki ne destek olacağız sana. Bizim istikrar vurgumuzun temelinde yatan sebep buydu.

"İLK KEZ AÇIKLIYORUM..."

Oğan, "Burada ilk defa açıklıyorum. Bu kararı almamızda seçim öncesi Sayın Meral Akşener'e, Sayın Muharrem İnce'ye ve bize yapılanlar ile bugün bize yapılanların çok büyük etkisi var. Demokrasi bunlar için sadece laftan ibarettir. Bir değişik linç kültürü geliştirmişler. FETÖ vari usullerle bu linç kültürüyle, dedikleri şu 'çekilin'. Herkes çekilsin. Utanmasalar 'Sayın Erdoğan sen de çekil ancak öyle seçimi kazanacağız' diyecekler. Bu linç kültürünün karşısında durmam gerektiğine inandım. Sosyal medyada geliştirdikleri linç kültürüyle insanların şeref ve haysiyetiyle oynayan bir kitleyle yan yana olmam söz konusu olamazdı."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen gün katıldığı canlı yayın programında Sinan Oğan için "Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışıyor" diye konuşmuştu.

KARARINI 'TABAN'LA VERMİŞ

Sinan Oğan, seçimlere kararlı şekilde çıkarak mücadelelerini verdiklerini bildirerek, "Biz tabanımızla arkadaşlarımızla istişare ettik ve en doğru kararın Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek olduğunu gördük. İnanıyoruz ki bizimle beraber Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler de bu doğru kararı destekleyeceklerdir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçimine ATA İttifakı'nın adayı olarak giren Sinan Oğan, 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimde toplam 2.796.370 oy almıştı.